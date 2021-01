Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente.

Éric Clément

La Presse

Natif de Drummondville, Roby Hamel, qui travaille dans le domaine des matériaux de construction, et sa conjointe Nathalie Brochu ont acheté en 2010, dans cette ville, un terrain de 1000 m2 près d’un boisé. Ils y ont construit une maison dont l’intérieur a été décoré avec de chaudes teintes évoquant les Tropiques et dont l’aménagement extérieur leur rappelle la Floride.

La maison du couple est située près du Boisé-de-la-Marconi, un secteur résidentiel de Drummondville qui prend de l’ampleur, avec notamment la construction d’une école primaire en ce moment. La demeure de 18 pièces, une autoconstruction, a belle allure dans la rue Volta. Elle a été bâtie avec l’aide d’un dessinateur, d’un entrepreneur et de plusieurs corps de métier.

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC Le revêtement extérieur est en pierre de béton Lafitt et en bois de Goodfellow.

J’ai arrêté de travailler un an pour superviser une partie des travaux et Nathalie a arrêté deux ans, c’est elle qui a été la principale superviseure ! Roby Hamel, copropriétaire

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC L’entrée de la maison

En avril 2011, le couple et ses trois enfants ont pu loger dans cette maison créée avec des matériaux de qualité, dit Roby Hamel, et dont la forme générale découle de recherches de Nathalie Brochu. Elle avait visité des quartiers et consulté des magazines pour définir les volumes et l’aspect extérieur. Le revêtement de la maison est en pierre de béton Lafitt et en bois de Goodfellow, le toit en bardeaux d’asphalte.

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC L’escalier pour monter aux chambres

L’entrée est élégante. Les boiseries. Le plancher en bois. La lumière. L’atmosphère est chaleureuse avec ses douces nuances de marron. Les portes sont en pin, avec des impostes teintes en usine, et la même couleur de bois que le plancher. « La madame a travaillé fort ! », dit Nathalie Brochu.

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC Le salon

Les planchers sont tous pourvus d’un chauffage radiant, même dans le garage et le sous-sol. Il y a aussi plusieurs sortes de céramiques, dans les tons de gris bleuté dans l’entrée, noire dans le bureau de Roby Hamel, beige dans la cuisine, et très chics dans les salles de bains.

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC Le salon comprend une fausse cheminée qui fonctionne au propane.

Les plafonds ont été travaillés dans plusieurs pièces pour former des caissons. Dans le salon, le plafond est à près de 20 pi de hauteur. Dans des tons de caramel, la salle à manger a été décorée avec goût, avec des objets encastrés dans le mur et une tapisserie florale assortie.

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC La salle à manger aux couleurs chaudes

Très fonctionnelle, la cuisine comprend une cuisinière au gaz, deux fours encastrés et un îlot adossé à une banquette. Lumineux, c’est l’espace préféré des propriétaires. « On s’assoit tout le temps là dans deux chaises berçantes », dit Roby Hamel.

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC La cuisine

Une belle montée d’escaliers, avec rampe en bois et fer forgé, mène aux chambres. La chambre principale a été soignée. Avec deux walk-in, chacun le sien ! Et une salle de bains très invitante.

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC L’espace très lumineux de la cuisine qui donne sur le boisé

Le sous-sol est une pure merveille. On se croirait dans la salle de billard d’un saloon. « Pas cette année à cause de la pandémie, mais on a souvent entre 30 et 38 personnes dans cette pièce qui peuvent manger et s’amuser sans être serrées, dit Roby Hamel. On a aussi fait plusieurs soirées de Super Bowl, là ! Et on a un cinéma maison juste à côté. C’est un salon de rêve ! »

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC Une des deux salles d’eau, près de la cuisine

Il y a aussi une véranda proche de la cuisine, pour lire tranquillement, et une terrasse extérieure de 16 pi sur 20 pi qui peut être chauffée, et qui permet à la famille d’en profiter entre avril et novembre. « Elle a été décalée par rapport à la cuisine pour qu’il n’y ait pas d’ombrage près de la porte du patio, dit Nathalie Brochu. La luminosité est donc optimale dans la cuisine. »

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC La buanderie

Un aménagement paysager donne bien du cachet à la propriété quand on la regarde de la rue. En arrière, le couple a recréé une ambiance tropicale avec des plantes annuelles, un spa nature, une petite cascade d’eau et des aires de repos.

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC La chambre principale avec son ouverture sur la salle de bains et ses deux walk-in

Il n’y a pas de voisins derrière la maison qui donne directement sur le boisé et des sentiers pédestres.

Il y a 3 km de sentier. On est en pleine ville, mais on voit des chevreuils, des dindons sauvages et des renards. Roby Hamel, copropriétaire

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC La salle de bains principale

La famille a décidé en 2019 de vendre sa résidence, car elle a des projets en Floride. La maison est clés en main, dit M. Hamel. « Rien ne nécessite des travaux, dit-il. C’est une finition haut de gamme. On n’a lésiné sur rien. » Le toit peut durer encore 15 ans et un problème d’infiltration au niveau du sous-sol, à cause du patio et de l’accumulation de glace, a été réglé avec un matériau calfeutrant.

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC Une autre chambre

« La maison nous a coûté 950 000 $ il y a 10 ans et on a fait beaucoup de nos mains, dit M. Hamel. Une maison comme ça, personne n’est capable aujourd’hui de la construire pour moins de 1,4 million. Mais on la vend 995 000 $, car on est à Drummondville. » « Ça va nous faire un pincement de la vendre », ajoute Mme Brochu.

Sports et loisirs PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC Le sous-sol avec sa salle de billard aux airs de saloon

PHOTO FÉLIX MICHAUD La salle de billard comprend un bar et des espaces assez grands pour des soirées animées.

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC La salle de cinéma maison au sous-sol

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC La salle de gym

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC Une véranda bien aménagée pour lire tranquillement, se reposer ou prendre le thé !









La propriété en bref

Prix demandé : 995 000 $

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC L’aménagement paysager en façade

Année de construction : 2011

Pièces : 18 pièces, dont 5 chambres et 3 salles de bains

Aire habitable : Près de 3000 pi2 (276 m2)

Aménagement extérieur PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC L’aménagement en arrière de la maison

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC À gauche, le spa nature et la cascade en pierres

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC À droite, la terrasse extérieure décalée par rapport à la cuisine

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC La terrasse peut être chauffée







Superficie du terrain : 11 100 pi2 (1031 m2)

Évaluation municipale (maison + terrain) : 815 900 $

Taxes foncières et scolaire : 8571 $ (2020)

Coût Hydro-Québec pour un an : Environ 5000 $

Courtière : Esther Mercier (Sotheby's)

