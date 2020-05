Un guide pour encadrer les visites immobilières

Dans la foulée de la reprise partielle des activités de courtage immobilier et des visites physiques, autorisées seulement dans les cas jugés prioritaires, l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) a publié un guide des pratiques sécuritaires à l’intention des professionnels et du public. Et il ne s’agit pas que de simples conseils : un système d’attestations et de contrôle du respect des directives complète le document.