Alors que certaines villes laurentiennes battent des records d’augmentation en matière de valeur immobilière, d’autres zones réputées pour les plaisirs d’hiver proposent des propriétés à des tarifs parmi les plus bas au Québec. Le moment est donc propice pour investir et profiter du plein air à moins d’une heure de Montréal.

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve

Collaboration spéciale

Les propriétés récréatives d’hiver ont la cote auprès des consommateurs québécois. Une étude de Royal LePage publiée en novembre soulignait d’ailleurs que Mont-Tremblant enregistre le plus fort taux d’appréciation de 2019 au Canada (+ 37,3 %). Il est toutefois encore possible de trouver des maisons plus abordables dans les Laurentides, à proximité de Montréal.

Selon Éric Léger, courtier immobilier agréé de l’équipe Léger, Royal LePage Humania, la région centre des Laurentides a acquis une certaine notoriété grâce entre autres aux efforts de l’association touristique du secteur, qui a fait la promotion de l’Ironman, du ski et du lac. « Ça attire une clientèle internationale, jet-set. La même propriété à Sainte-Adèle ou à Saint-Sauveur est bien plus abordable qu’à Tremblant. Pourtant, ces villes sont plus proches de Montréal et bénéficient d’une aussi belle qualité de villégiature et d’une panoplie de sports de plein air. » Ce sont d’ailleurs les activités extérieures qui attireraient de plus en plus de gens dans les Laurentides.

« Pour de nombreuses personnes, c’est un rêve d’avoir un chalet, poursuit M. Léger. Depuis les 20 dernières années, le développement immobilier s’est fait parce qu’il y a beaucoup de rivières, de lacs et de montagnes dans la région. Les municipalités ont senti que le plein air prenait énormément d’ampleur, notamment avec les baby-boomers semi-retraités en forme. Elles ont donc créé des services. Auparavant, c’était limité de trouver une propriété, alors que maintenant, on en a beaucoup. »

« Depuis trois ans, les Laurentides en allant vers le nord connaissent un volume de ventes particulièrement haut, affirme Louis-Charles Ménard, courtier immobilier RE/MAX Bonjour. En 2019, c’était 16 % d’augmentation par rapport à 2018. À titre de comparaison, le Québec est aux alentours de 12 %, Montréal est à 10 %. Le coût des propriétés à Montréal demeure un enjeu, mais la ville reste l’une des moins chères au Canada ; la progression va donc continuer », estime-t-il.

Notons que près de 60 % des transactions que fait l’agence dans les Laurentides n’excèdent pas 250 000 $, ce qui demeure accessible pour bon nombre de familles. « L’emploi sur la Rive-Nord explose, c’est donc très positif dans l’acquisition d’une propriété dans la région », note M. Ménard.

Pourquoi acheter maintenant ?

« C’est le temps d’acheter parce que comme la qualité de vie est incroyable, les prix vont continuer de croître. Quand on voit comment Tremblant a évolué, on peut se dire qu’il faut faire ça vite. C’est toujours le jeu de l’offre et de la demande. Alors, tant qu’on aura un inventaire intéressant, ce qui est le cas, on évoluera », remarque Éric Léger.

Louis-Charles Ménard précise que la résidence secondaire sera toujours prisée dans la région, grâce aux lacs et aux pentes de ski, mais il constate aussi que beaucoup de familles viennent s’y établir. « Les gens ont moins peur de voyager pour aller travailler et de plus en plus d’entreprises acceptent le travail à domicile au moins quelques jours par semaine. La qualité de l’air, l’espace habitable qui s’agrandit, la verdure plus présente, les terrains plus vastes améliorent leur qualité de vie. »

Comment trouver la perle rare ?

Visiter, comparer, voir les services offerts par les municipalités, l’accès aux loisirs et aux autoroutes comptent parmi les nombreux facteurs à prendre en compte avant d’acheter. « Je vais prêcher pour ma paroisse, mais l’acheteur a tout intérêt à travailler avec un courtier immobilier, parce que ça permet d’avoir son expertise notamment pour comprendre les écarts de prix en fonction des différents lieux », dit Éric Léger.

Même son de cloche de la part de Louis-Charles Ménard : « Il vaut mieux faire appel à un courtier qui connaît le secteur, les réseaux de transport, mais aussi les systèmes d’aqueduc et d’égout que beaucoup de gens qui arrivent de Montréal ne connaissent pas. »

Où s’installer ?

Les besoins de chacun vont guider le choix du lieu. « Prévost est très intéressant pour les personnes qui travaillent à Montréal et aiment le ski, car ce n’est qu’à 35 minutes de Montréal et à moins de 15 minutes des pistes de ski. Sainte-Anne-des-Lacs est aussi recommandée », dit M. Ménard. Il indique aussi que les prix à Sainte-Adèle et à Sainte-Agathe-des-Monts sont encore bas et que ces municipalités ont une vision de développement très intéressante et le désir de revitaliser le centre-ville. Elles bénéficient également de lacs intérieurs, ce qui est rare.

Autre option pour les férus de sports d’hiver : Saint-Sauveur, qui possède sa propre station de ski et se situe à moins d’une heure de Montréal. « Tremblant est plutôt consacrée à la résidence secondaire, car elle se situe à une heure quarante de Montréal. Pour ceux qui veulent s’en rapprocher, il est intéressant de savoir que Saint-Faustin–Lac-Carré est collé sur Mont-Tremblant, mais que les valeurs immobilières y sont bien moins élevées, car le spotlight est sur Tremblant », dit Éric Léger.

Maison chemin Fournel, à Sainte-Anne-des-Lacs

Cette maison bâtie sur un terrain de 14 209 pi2 au concept à aire ouverte est dotée d’un foyer. Elle comprend trois chambres à coucher, deux salles de bains, une salle familiale et un atelier.

Érigée dans le village de Sainte-Anne-des-Lacs, elle se trouve à distance de marche des services et à cinq minutes de l’autoroute.

194 000 $

Maison rue Diana, à Sainte-Agathe

Cette propriété de deux chambres est inspirée des coquets chalets suisses. Construite à flanc de montagne, elle offre une vue exceptionnelle sur le lac à la Truite et les montagnes Laurentiennes et se trouve à proximité des axes routiers, du village, ainsi que des centres de ski et de la piste cyclable.

Possibilité d’accès à la plage du lac, à la piscine creusée et au tennis du domaine moyennant une cotisation annuelle à l’association.

199 000 $

Maison rue des mandrills, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Située à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, cette maison de plain-pied sur un terrain intime cintré de haies dispose d’un accès à l’eau. Entièrement rénovée, elle comprend deux chambres et offre plusieurs possibilités d’aménagement.

Elle se trouve à 10 minutes du centre-ville, près des écoles, mais aussi des pistes de ski de fond et alpin, des pistes cyclables et du golf.

154 500 $

Maison Chemin Prévost, à Sainte-Agathe-des-Monts

Cette maison de Sainte-Agathe-des-Monts permet l’accès à une rivière qui rejoint le lac Magnan.

Très lumineuse, elle compte deux chambres à l’étage et une au rez-de-chaussée pouvant servir de bureau. Elle comprend aussi un grand atelier au sous-sol.

163 000 $

