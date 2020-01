Sélectionné à l’échelle du Canada, le luxueux projet 1111 Atwater s’est démarqué lors de la remise de prestigieux prix dans le domaine immobilier, les International Property Awards, décernés en décembre à Londres. En construction au centre-ville de Montréal, il s’est hissé à la tête des projets de tours résidentielles en compétition d’un bout à l’autre de l’Amérique. Cette distinction lui a permis de se classer parmi les cinq finalistes en lice pour le prix du Best International Residential High-Rise Development.

Danielle Bonneau

La Presse

PHOTO FOURNIE PAR EMD CONSTRUCTION-BATIMO Le 1111 Atwater offrira une vue impressionnante du centre-ville.

Le 1111 Atwater, qui devrait être achevé à l’été 2022, a été conçu par l’agence Lemay + Escobar. Il comprendra 22 spacieux appartements de type penthouse, aménagés entre le 30e et le 38e étage. Il s’est mesuré à quatre autres prestigieux projets de tours résidentielles, qui ont remporté le premier prix dans leur région respective : le Masingita Towers à Johannesbourg (Afrique), le Seascape Auckland, en Nouvelle-Zélande (Asie Pacifique), The Bank, à Birmingham (Royaume-Uni) et le Federation Tower, en Russie (Europe). C’est ce dernier qui a remporté le prix ultime, dans leur catégorie.

PHOTO FOURNIE PAR EMD CONSTRUCTION-BATIMO Une piscine intérieure sera entre autres aménagée au 31e étage du 1111 Atwater, à l’usage exclusif des copropriétaires des 22 appartements.

Le 1111 Atwater, qui s’élève sur l’ancien terrain de l’Hôpital de Montréal pour enfants, à l’angle de l’avenue Atwater et du boulevard René-Lévesque, se veut l’un des projets en copropriété les plus hauts de gamme de Montréal. Les prix varient entre 2 et 15 millions de dollars, pour des superficies allant de 1663 à 10 000 pi2. Il est réalisé par le Groupe EMD Construction-Batimo, en collaboration avec High-Rise Montréal et Claridge.

> Consultez le site des International Property Awards (en anglais) : https://propertyawards.net/