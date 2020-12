Que peut-on acheter avec un budget d’un peu moins de 1 million de dollars au Québec ? D’un marché à l’autre, les prix fluctuent. Nous avons fait l’exercice dans un quartier du nord de Montréal, Ahuntsic-Cartierville, et à Saint-Bruno-de-Montarville, une banlieue de la Rive-Sud très prisée des acheteurs… montréalais. Bonne visite… virtuelle !

Dans Ahuntsic-Cartierville

Triplex situé au 10170, rue Laverdure (près du métro Sauvé et de la Promenade Fleury)

Année de construction : 1954

Prix : 999 000 $

Superficie habitable : 2977 pi2

Superficie du terrain : 5631 pi2

Revenus annuels (potentiels) : 47 268 $

Taxes : 7018 $ (municipales et scolaire)

Courtière : Christine Gauthier

PHOTO FOURNIE PAR CHRISTINE GAUTHIER IMMOBILIER Vue de la cuisine

PHOTO FOURNIE PAR CHRISTINE GAUTHIER IMMOBILIER La cuisine

PHOTO FOURNIE PAR CHRISTINE GAUTHIER IMMOBILIER Une salle de bains

PHOTO FOURNIE PAR CHRISTINE GAUTHIER IMMOBILIER Vue de la cour







L’avis de l’expert

Ludovic Houle, Urbana Immobiliers

« Dans un marché qui demeure très actif, il faut reconnaître que les stocks de propriétés à vendre [à plus ou moins 1 million] sont très bas en ce moment [dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville], que ce soit pour la maison unifamiliale, le condo de luxe ou encore le multiplex. Il est néanmoins encore possible de trouver un quadruplex à près de 900 000 $ dans le quartier Ahuntsic. À ce prix, l’acheteur ne doit cependant pas s’attendre à ce que l’immeuble de logements soit de très grande dimension. Il faut en effet payer au-delà du million pour un “quatre logements” avec une grande cour et une grande superficie habitable. Il faut comprendre que les prix varient passablement dans cet arrondissement [population : 126 891]. Plus on se dirige vers l’ouest, plus les prix ont tendance à être plus élevés que dans la portion est du quartier. C’est le cas, aussi, des propriétés situées à proximité de la rivière des Prairies, non loin du boulevard Gouin. »

À Saint-Bruno-de-Montarville

PHOTO SYLVAIN GRÈVE, FOURNIE PAR RE/MAX Maison de Saint-Bruno-de-Montarville

Maison à étage située au 1645, rue du Sommet-Trinité

Année de construction : 1987

Prix : 929 900 $

8 pièces (4 chambres à coucher), foyer au gaz, garage

Superficie du terrain : 13 518 pi2 (sans voisin à l’arrière de la maison)

Taxes : 5518 $ (municipales et scolaire)

Courtiers : Éric Desjean et François Leduc, RE/MAX

PHOTO SYLVAIN GRÈVE, FOURNIE PAR RE/MAX La cuisine et la salle à manger

PHOTO SYLVAIN GRÈVE, FOURNIE PAR RE/MAX La salle de bains

PHOTO SYLVAIN GRÈVE, FOURNIE PAR RE/MAX Le séjour

PHOTO SYLVAIN GRÈVE, FOURNIE PAR RE/MAX Vue de la cour







L’avis de l’experte

Julie Côté, Royal LePage

« La demande pour les maisons [de haut de gamme] est très forte en ce moment dans le marché de Saint-Bruno-de-Montarville. Il n’est pas rare que des propriétés de plus de 900 000 $ se vendent dans un processus de surenchère. Tout récemment, pas moins de 15 acheteurs potentiels ont visité, au cours de la même journée, une maison qui venait d’être affichée à 899 000 $. Trois d’entre eux ont déposé une offre d’achat [supérieure au prix demandé par le propriétaire-vendeur]. Depuis un an, j’observe une hausse marquée du nombre d’acheteurs provenant de Montréal. À vrai dire, plus du tiers sont de jeunes professionnels montréalais rompus au télétravail et qui aiment se retrouver dans une ville qui a de nombreux atouts environnementaux, notamment le mont Saint-Bruno. Je constate également que les jeunes couples avec enfants ont des attentes bien spécifiques. Ils veulent habiter à Saint-Bruno-de-Montarville et ils sont conscients qu’ils devront hausser la mise pour conclure la transaction. »