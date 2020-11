Que peut-on acheter avec un budget de 700 000 $ au Québec ? D’un marché à l’autre, les prix fluctuent. Nous avons fait l’exercice à Rosemère, au nord de la rivière des Mille Îles, et dans Pointe-Saint-Charles–Griffintown, aux abords du canal de Lachine. Bonne visite… virtuelle !

Yvon Laprade

Collaboration spéciale

À Rosemère

Maison à étage (située au 621, rue du Sauternes)

Prix : 699 000 $

Année de construction : 2002

Piscine chauffée creusée, garage — bureau à domicile

Superficie du bâtiment : 54 pi sur 32 pi (irrégulier)

Superficie du terrain : 7500 pi2

Taxes : 4094 $ (municipales et scolaire)

Courtier : Ervince Alphonse, Groupe immobilier Alpha

PHOTO FOURNIE PAR LE GROUPE IMMOBILIER ALPHA Vue du salon de la maison à étage de Rosemère

PHOTO FOURNIE PAR LE GROUPE IMMOBILIER ALPHA La cuisine

PHOTO FOURNIE PAR LE GROUPE IMMOBILIER ALPHA La cuisine vue d’un autre angle

PHOTO FOURNIE PAR LE GROUPE IMMOBILIER ALPHA Un aperçu de la terrasse 1 /4







L’avis de l’expert

Samuel Larocque, Engel & Völkers

« Ces temps-ci, avec la très grande vigueur du marché, on ne peut pas dire que les acheteurs — qui cherchent une maison à plus ou moins 700 000 $, à Rosemère — ont l’embarras du choix, bien au contraire ! J’en ai compté à peine trois [au début de novembre]. Pour trouver, ils doivent souvent se tourner vers les propriétés de 750 000 $ et plus. La demande est forte, et je constate, avec une certaine surprise, qu’elle provient de jeunes [professionnels] au début de la trentaine, qui souhaitent quitter Montréal pour s’établir en banlieue, dans un contexte de télétravail. Ils aiment la proximité du train qui leur permet de se rendre au centre-ville. Et ils découvrent rapidement qu’à ce prix, ils en ont beaucoup plus pour leur argent, en matière de superficie habitable, souvent avec un terrain de 10 000 pi2 [avec des arbres à maturité]. »

À Pointe-Saint-Charles

PHOTO FOURNIE PAR RE/MAX Condo de Pointe-Saint-Charles

Condo (Le Myst, situé au 2365, rue Saint-Patrick, app. 204)

Prix : 679 000 $

Année de construction : 2016 (unité de coin tout en fenêtres)

Vue partielle sur le canal de Lachine et la ville

Superficie habitable : 950 pi2 (2 chambres à coucher, 1 terrasse privée)

Taxes : 4832 $ (municipales et scolaire)

Charge de copropriété : 540 $ par mois

Courtier : Noël Grondin, Re/Max

PHOTO FOURNIE PAR RE/MAX Vue de la cuisine

PHOTO FOURNIE PAR RE/MAX La chambre principale

PHOTO FOURNIE PAR RE/MAX Une salle de bains

PHOTO FOURNIE PAR RE/MAX La terrasse accessible aux résidants de l’immeuble 1 /4







L’avis de l’experte

Suzanne Proulx, courtière indépendante

« Des condos à 700 000 $, ça se vend rapidement [dans les secteurs de Pointe-Saint-Charles et de Griffintown], bien que depuis environ deux semaines, l’activité a quelque peu ralenti. Sans doute que la deuxième vague y a contribué. Il faut comprendre qu’il y a encore beaucoup de nouvelles constructions d’immeubles en copropriété, en particulier dans Griffintown, ce qui a un impact sur l’offre proposée aux acheteurs. Mais si on est prêt à payer ce prix, on peut s’attendre à trouver un condo de deux chambres à coucher, avec deux salles de bains complètes, avec une grande terrasse, un accès au parc et à proximité du canal de Lachine. La clientèle cible aime vivre en ville et ne pas avoir à se taper la circulation à l’heure de pointe. On parle beaucoup de télétravail, en raison de la pandémie, et on vante la banlieue, mais quand les choses vont revenir à la normale, tout indique que ces secteurs seront de nouveau très prisés. »