Pandémie oblige, les Week-ends visites libres d’automne font place, les 17, 18, 24 et 25 octobre, aux Rendez-vous Habitat Design. Les acheteurs potentiels d’habitations neuves dans la grande région de Montréal sont conviés à magasiner en ligne et à prendre rendez-vous, plutôt que de se déplacer.

« On veut soutenir l’industrie de la construction par l’entremise d’une campagne de promotion fondée sur la prudence, indique Jacques Beaulieu, promoteur et organisateur des campagnes de promotion de l’habitation neuve depuis près de 25 ans. On continue de présenter de beaux projets, qui correspondent aux goûts actuels et reflètent les tendances. »

Avant d’acheter, il importe de se documenter et de se préparer le mieux possible, rappelle-t-il. La recherche en ligne permet d’éliminer des projets qui ne conviennent pas et de gagner du temps.

Les entrepreneurs ont effectué un virage électronique, qui est là pour rester. Il y a une moins grande standardisation dans l’offre des promoteurs. Grâce à de nouveaux outils, les consommateurs peuvent faire différents choix et voir virtuellement ce que cela va donner. Cela permet d’aller plus loin dans le raffinement pour fournir ce que les clients désirent. Jacques Beaulieu, promoteur et organisateur des campagnes de promotion de l’habitation neuve depuis près de 25 ans

Ce week-end et le week-end prochain, les équipes de vente des promoteurs participants seront à l’affût, indique M. Beaulieu. « Ils seront en place et attendront les appels pour fixer des rendez-vous », précise-t-il.

Le site internet des Rendez-vous Habitat Design comporte beaucoup d’informations pour guider ceux et celles qui songent à acquérir une propriété neuve dans la grande région de Montréal. Les projets inscrits sont regroupés dans leurs municipalités ou arrondissements respectifs. Ils sont aussi subdivisés en six catégories : les abordables (350 000 $ et moins, taxes en sus), pour les familles (trois chambres et plus), le luxe abordable (de 250 000 $ à 500 000 $), de prestige, option 55+, ainsi que le locatif.

Jacques Beaulieu en profite pour pousser plus loin le volet design de la campagne promotionnelle. Cette dimension, qui lui tient à cœur, l’a amené à implanter les Prix Habitat Design, qui gagnent en popularité dans l’industrie de la construction résidentielle. Ceux-ci encouragent les architectes et les professionnels travaillant dans différentes branches du design à se dépasser et à travailler ensemble.

Jusqu’au 26 octobre, le public est convié à voter (virtuellement évidemment) pour le bureau des ventes et l’appartement-témoin qu’il préfère. Seront tirés : deux bons d’achat d’une valeur totale de 2500 $ applicables à l’achat d’électroménagers de marque GE.

