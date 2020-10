Complexe Humaniti : logements de bonheur

Les immeubles conçus et construits en ayant à cœur la santé et le bien-être de leurs futurs occupants sont encore rares. Le complexe Humaniti Montréal comprend les tout premiers appartements locatifs visant la certification WELL au Québec. Depuis le début de juillet, plus de la moitié des 314 logements sont habités, à l’intersection du Quartier des spectacles et du Vieux-Montréal. Voici un aperçu de ce qui les distingue.