Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension : la transformation de duplex en maisons interdite

Six arrondissements de Montréal ont adopté, depuis la mi-mars, des mesures règlementaires visant à restreindre la division et subdivision de logements. Dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, la transformation de duplex en maison unifamiliale n’est désormais plus possible, à une exception près. Des familles dénoncent ces nouvelles règles qui les forcent à renoncer à leur projet d’agrandir leur logement.