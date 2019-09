L’espace bureau occupait une place prépondérante au salon Maison & Objet qui s’est tenu plus tôt ce mois-ci à Paris. Certaines entreprises mettent l’accent sur la fonctionnalité, mais aussi sur le confort et l’esthétisme. Tour d’horizon inspirant pour se créer un univers de travail efficace et en adéquation avec le décor de sa maison.

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve

Collaboration spéciale

Paris — La thématique Work ! du salon Maison & Objet proposait un parcours consacré à une approche novatrice de l’espace de travail afin d’optimiser les échanges et la convivialité en entreprise. Ainsi, le mobilier de bureau prend des couleurs, ose les textures et adopte des lignes au design inspiré des meubles résidentiels. De beaux atouts quand on travaille à la maison ! Autre avantage : nombre d’entre eux sont modulables.

Structure connectée

PHOTO FOURNIE PAR USM Les rangements modulaires USM Haller peuvent s’intégrer en toute discrétion ou devenir l’élément accent du décor en fonction de la couleur choisie.

Le système modulaire USM Haller, imaginé par l’entreprise suisse USM, permet de créer des rangements très diversifiés, allant de la bibliothèque au meuble à tiroirs. Ces meubles de qualité haut de gamme, au look à la fois moderne et intemporel, sont constamment améliorés et leur structure peut être équipée d’e-Boules, d’e-Tubes et d’e-Connecteurs conducteurs d’électricité basse tension, évitant les câbles disgracieux apparents. Déclinés dans une grande variété de couleurs neutres et vives, ils s’adaptent aux goûts de chacun et peuvent jouer la carte de la discrétion en se fondant dans le décor ou en devenir le point focal.

La noblesse du bois

PHOTO FOURNIE PAR ETHNICRAFT Les nouvelles gammes de meubles destinés au bureau d’Ethnicraft ressemblent à s’y méprendre à des meubles de salon ou de salle à manger.

L’entreprise belge Ethnicraft développe quant à elle des meubles d’un tout autre style, misant sur la beauté naturelle du bois façonné artisanalement. Fonctionnels, élégants et durables, ils sont parfaits pour créer une atmosphère chaleureuse et vivante, loin des bureaux froids et aseptisés. Les tables de travail sont dotées de prises de courant et les devants des nouveaux rangements, notamment celui de la commode Graphic, sont animés de formes ton sur ton.

Jeu de cubes

PHOTO FOURNIE PAR BENE-GMBH Les cubes Pixel de Bene s’assemblent solidement et sans difficulté pour créer des meubles différents en fonction des besoins du moment.

Les amoureux du changement ou ceux qui disposent d’un espace réduit apprécieront les petits cubes Pixel de l’entreprise autrichienne Bene. Très simples à assembler, ils offrent de multiples possibilités. Ainsi, un pupitre se transforme en banc ou en bibliothèque en un rien de temps. Leur fini naturel s’inscrit sans fausse note dans tous les types de décors.

Gain de place

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MAZE INTERIOR Le rangement mural en fil métallique poudré Now de Maze Interior est offert en plusieurs finis répondant à tous les goûts.

De son côté, l’entreprise suédoise Maze Interior dessine de petits meubles et des rangements muraux aux lignes minimalistes, dont des étagères en métal et des porte-revues qui libèrent la surface au sol. Ils sont très pratiques pour stocker bon nombre de magazines, de cartables ou de livres.