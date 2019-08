Une vie au fil de l'eau

Qui aurait cru que, dans notre climat au Québec, on pourrait vivre au fil de l'eau à longueur d'année ? C'est pourtant le tour de force qu'a réussi cette famille près de Thetford Mines, dont le quotidien tourne autour du lac l'été et de leur formidable piscine intérieure l'hiver.

De l'eau partout

Tout a commencé par un dégât d'eau. Une mauvaise nouvelle qui a donné le ton à un projet remarquable du cabinet Bourgeois Lechasseur, de Québec : une belle grande maison « tout à l'image des clients », raconte l'architecte Olivier Bourgeois.

Nathalie et Nicolas ont acheté, en 2011, une petite maison sur un terrain qui borde le lac Saint-François, à Adstock. « On a vécu dedans, mais on avait comme projet de se reconstruire un jour. Elle était petite, mal isolée et, avec une grande famille, on ne pouvait pas la garder trop longtemps », explique Nathalie, qui habite avec son conjoint et leurs trois enfants âgés de 15 mois à 6 ans.

Ils n'étaient pas pressés de passer à l'action, mais les circonstances ont forcé l'accélération du projet. « À un moment donné, quand on est partis en voyage, la toilette du deuxième a fendu. Soit qu'on reconstruisait à neuf, soit qu'on se lançait dans le projet », résume Nathalie.

En pente vers le lac

La nouvelle demeure est immensément plus grande que l'ancienne. Mais les propriétaires ont demandé aux architectes de conserver une trace de la première maison. Ils ont donc décidé de garder les fondations, dont on peut toujours deviner les contours puisqu'ils ont installé la terrasse principale dessus. Et en dessous, on trouve ce qu'ils appellent les « catacombes » de la maison : un immense espace de rangement.