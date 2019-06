Dessiner sur les murs d'un condo à vendre

Celui qui, avant d'être courtier, travaillait en marketing, ne cache pas que le but ultime est de trouver un acheteur pour les logements du projet. « C'est ludique, c'est visuel, ça va circuler, affirme Jeff Lee. Au lieu de juste dire "maison à vendre", on fait quelque chose de différent. »

Mais, précise-t-il, la vente n'est pas le but premier de cette initiative. « L'objectif est de faire découvrir le projet aux gens du quartier parce que, veut, veut pas, on les a dérangés pendant une bonne partie du printemps, souligne Jeff Lee. Ils peuvent voir qu'on est là et que ça s'active. Je n'ai jamais vu autant d'enfants dans un quartier. Il y a une garderie sur les quatre coins. On voulait faire quelque chose d'un peu plus ludique. Il y a une approche moins vendeur aujourd'hui. On n'est pas habillés en suit. »

Pour organiser cette activité, les courtiers ont dû convaincre les promoteurs du projet ainsi que l'entrepreneur, qui devra repeindre les murs en blanc après l'opération, puisque quand l'idée a germé, la couche finale de peinture avait déjà séché.