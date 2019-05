Un marché immobilier trop cher pour les premiers acheteurs?

Acheter maintenant dans un marché qui surchauffe ou faire le choix de rester locataire en espérant que le marché se stabilise ? Cette question à 331 000 $ (prix médian d'une unifamiliale dans la région métropolitaine de Montréal) se pose avec plus de pertinence pour les premiers acheteurs, qui hésitent à sauter dans le train de l'immobilier.

« On est en plein là-dedans, mon conjoint [Guillaume Champagne] et moi, soupire Josiane Cadotte, 36 ans. La décision n'est pas facile à prendre et c'est rendu que j'en rêve la nuit ! »

Le couple dans la mi-trentaine, parents d'une fille âgée d'un an et demi, se plaît dans son grand cinq et demi en location, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, « à deux pas du marché Maisonneuve », précise Josiane, qui s'occupe du volet jeunesse à l'ACEF de l'Est de Montréal.

« En même temps, comme plusieurs de nos amis dans notre situation, ajoute-t-elle, on se dit aussi que c'est peut-être le moment d'embarquer dans la vague et d'accéder à la propriété. »

« On ne veut pas juste travailler pour payer [la maison ou le condo], on souhaite aussi continuer de voyager. Or, si on devient propriétaires, c'est certain qu'on va devoir faire des ajustements. »

Une dure réalité

Les préoccupations budgétaires du couple Cadotte-Champagne sont le reflet d'une réalité vécue par un nombre grandissant d'éventuels premiers acheteurs, qui font face à un marché immobilier favorable aux vendeurs.

En plus de l'importance de se constituer une mise de fonds raisonnable - 20 % du prix de la transaction, pour éviter d'avoir à faire assurer le prêt par la SCHL -, les premiers acheteurs doivent composer avec les contraintes de plus en plus sévères imposées par les banques lors du financement hypothécaire.

« On a une bonne mise de fonds, mais elle n'atteint pas 20 %, et si on achète, on va devoir payer plus cher pour passer par la SCHL, réalise Josiane Cadotte. Mais il n'y a pas que cela. Par exemple, les taux hypothécaires vont-ils monter ? »