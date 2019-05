Île de Montréal: les condos prennent le dessus

Cet appartement se trouve dans la phase 2 du M9, un immeuble de 10 étages construit en 2010 dans la Cité du multimédia par DevMcGill. D'une superficie de 1101 pi 2 , il comprend deux chambres, un bureau et deux salles de bains. Une place de stationnement est comprise, tout comme les électroménagers en inox et les rideaux motorisés. Le balcon donne sur la cour intérieure.

Cet appartement sur deux niveaux, d'une superficie de 1125 pi 2 , reproduit le modèle d'une maison en rangée. Il se trouve au bas d'un immeuble construit en 2012. Deux espaces de stationnement sont inclus. Le condo compte trois chambres, dont deux à l'étage, et une salle de bains, également à l'étage. L'édifice a obtenu la certification Novoclimat. Les animaux et les barbecues sont permis.

10 322, rue Laverdure, 499 000 $

Cet appartement en copropriété indivise se trouve à l'étage d'un duplex jumelé, construit en 1950. D'une superficie de 1272 pi2, il compte trois chambres et une salle de bains. De grandes fenêtres et une porte-fenêtre laissent entrer beaucoup de lumière dans le salon et la cuisine. Il y a un espace de stationnement dans le garage et un autre dans l'allée. Un spacieux balcon se trouve à l'arrière.

