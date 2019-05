Choisir le quartier avant la maison

Mieux vaut y réfléchir à deux fois si la maison convoitée est située...

... à deux pas d'une station-service.

... à deux pas d'une usine.

... sur une artère commerciale très achalandée.

... en face d'un cimetière.

Ou si vous pouvez, de la cour arrière...

... voir filer le train à vive allure.

... assister aux parties de baseball ou de soccer dans le parc.

... voir si l'autoroute 40 est congestionnée.

« Chose certaine, souligne le courtier Jean-Marc Léger, de RE/MAX, on met plus de chances de son côté quand on achète une maison plus conventionnelle, de préférence aux maisons avec un revêtement en briques vert forêt ou rose bonbon ! »

Mais il conclut, en bon courtier : « Les maisons trop personnalisées, situées dans des endroits bruyants, sont plus difficiles à vendre, mais on y arrive, parce qu'il y a toujours un acheteur pour un vendeur ! »