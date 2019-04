L'esprit loft

Sis dans l'ancienne manufacture de papier peint Watson and Foster, qui a été bâtie en 1896 dans Maisonneuve, ce grand loft offre une superficie habitable de 1322 pi2 et un volume inusité réparti sur différents paliers.

Dans ces appartements au style industriel qui rappellent ceux de New York et les ateliers d'artistes, les volumes sont délimités avec créativité et la lumière abonde. Parfois restreints, ces espaces ouverts ne manquent en revanche ni de caractère ni de cachet, et affichent sans complexe leurs éléments structurels. Place aux poutres, aux conduits apparents, aux briques et aux patines avec ces trois lofts urbains.

HoMa 2055, boulevard Pie-IX, app. 120 429 000 $ Sis dans l'ancienne manufacture de papier peint Watson and Foster, qui a été bâtie en 1896 dans Maisonneuve, ce grand loft offre une superficie habitable de 1322 pi2 et un volume inusité réparti sur différents paliers. Ses plafonds hauts de 12 pi ont permis l'aménagement de plusieurs mezzanines qui offrent de nombreuses possibilités d'aménagement et de rangement. La copropriété est située à quelques pas des adresses branchées du quartier et inclut une terrasse privée ainsi qu'un espace de stationnement. https://www.centris.ca/fr/loft-studio~a-vendre~mercier-hochelaga-maisonneuve-montreal/28790525 Vieux-Montréal

Agrandir Ce loft qui s'étend sur une superficie 1283 pi2 dans Les Cours Le Royer - immeuble datant de 1871 - dégage caractère et chaleur, et marie la modernité à l'ancien. PHOTO TIRÉE DE CENTRIS

60, rue De Brésoles, app. 217 679 000 $ Tout y est : le métal patiné, les luminaires industriels, les massives colonnes de fonte, les murs de briques et les hauts plafonds dénudés affichant leurs solives de bois. L'ensemble, qui s'étend sur une superficie 1283 pi2 dans Les Cours Le Royer - immeuble datant de 1871 -, dégage caractère et chaleur, et marie la modernité à l'ancien. L'édifice est doté d'un ascenseur et bordé, à l'extérieur, d'une discrète rue pavée et paysagée de la vieille ville. Les propriétaires ont accès à un stationnement intérieur. https://www.centris.ca/fr/loft-studio~a-vendre~ville-marie-montreal/9197264 Village

Agrandir Concept unique au coeur de la ville, le B-Loft propose plusieurs condos dans un immeuble voisin de l'Usine C. PHOTO TIRÉE DE CENTRIS