Et si un trésor se cachait dans vos murs?

C'est étonnant, ce que l'on peut découvrir en ouvrant les murs d'une maison: des lettres d'amour, des jouets en plomb, des coupures de journaux, des bouteilles d'alcool vides... ou pleines, etc. Si certains objets arrivent derrière les murs par hasard, d'autres sont cachés volontairement. Explications.

«Soit qu'on utilisait des journaux, soit qu'on prenait du bran de scie. Le problème avec la poussière de bois, en revanche, c'est qu'elle avait tendance à tomber. Après la Seconde Guerre, la laine minérale a été inventée et c'est devenu un moyen plus efficace d'isoler les maisons», explique celui qu'on surnomme le Wikibichaud.

En ouvrant le mur derrière sa pharmacie, Yvon a quant à lui découvert... une autre pharmacie. Celle-ci contenait des flacons de pilules prescrites et des pansements. Un ami de Guy Lemieux est tombé sur une horloge grand-père. L'appareil qui a été dépoussiéré «fonctionnait comme un neuf», écrit M. Lemieux.

Dans les constructions anciennes, on trouve souvent des pièces de monnaie qui ont été cachées volontairement, au-dessus d'une porte ou sous un plancher, pour garder les malheurs loin des habitants de la maison, raconte M. Robichaud.

«L'autre chose qu'on trouve régulièrement en effectuant des rénovations, ajoute-t-il, ce sont des outils comme des marteaux ou des tournevis oubliés par un entrepreneur.»

Donnez au suivant

Lors de la construction d'un agrandissement de sa maison centenaire de Saint-Isidore-de-Laprairie, Manon Robert a pour sa part décidé de cacher une lettre et des photos. Elle a dissimulé le message au-dessus d'une porte au début des années 2000.

«On a expliqué qu'on était une famille de quatre, qu'on habitait sur une ferme, qu'on cultivait du soya, du blé et du maïs pour l'alimentation animale, mais qu'on n'élevait pas d'animaux à part notre chatte Nala. Avec un Polaroid, parce que c'était la seule manière de faire des images instantanées, on a fait des photos de chaque membre de la famille», explique Mme Robert.

Dans la lettre, la famille a insisté sur le fait qu'elle s'exprimait en français et qu'elle vivait à la campagne. Si la missive est découverte dans 200 ans, Mme Robert craint que le français ait perdu de son poids et que la terre, située à 40 minutes de Montréal, soit en plein milieu urbain.