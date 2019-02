OSBlock: bâtir, un bloc à la fois

Quand nos ancêtres ont cessé de construire leurs maisons en rondins, ils se sont rabattus sur le bois de charpente fabriqué dans les moulins à scie. «Comment se fait-il que nous utilisons des iPhone alors que nos maisons sont encore fabriquées de la même façon qu'il y a 100 ans?», s'est demandé Marco Tremblay. C'est cette réflexion qui a mené à la naissance d'OSBlock, il y a un peu plus d'un an.

L'entrepreneur de Saint-Henri-de-Taillon, au Lac-Saint-Jean, a mis cinq ans à concevoir ses modules de construction uniques au monde - une demande de brevet international a été déposée. Son produit est maintenant offert dans plus de 100 quincailleries au Québec et il s'apprête à prendre d'assaut le Mexique, qui poursuit ses efforts de reconstruction à la suite des deux tremblements de terre de septembre 2017.

C'est la simplicité d'installation des modules OSBLock qui explique leur succès. Deux épaisseurs de mousse de polystyrène sont collées de part et d'autre d'un coeur constitué de quatre couches de panneaux de lamelles de bois orientées taillés en bandes de 12 po de large par 8 pi de long. Les modules sont ensuite imbriqués les uns aux autres grâce à un système d'ancrage en polymère à la fois simple et ingénieux. L'électricité et la plomberie s'installent aussi en un tournemain.

«Ça ne prend quasiment pas d'équipement pour installer des OSBlock», soutient Marco Tremblay, actif dans le milieu de la construction depuis plus de 30 ans.

«C'est vraiment plus rapide. Un entrepreneur en avait normalement pour deux semaines pour monter une maison, ça va lui prendre trois fois moins de temps avec des OSBlock, et parfois encore moins.»

C'est aussi un produit idéal pour les autoconstructeurs: «Tu ne peux pas te tromper, assure M. Tremblay. La seule erreur possible survient si on ne respecte pas le niveau des poteaux de coin. Sinon, c'est un jeu d'enfant.»

On obtient ainsi un bâtiment parfaitement étanche et solide - il peut résister aux tremblements de terre. «C'est le matériau de construction le plus isolant sur le marché, affirme Marco Tremblay. La moyenne d'un mur conventionnel, c'est R12, nous on a R32 en tout point, sans aucun pont thermique. Il n'y a pas de pont acoustique non plus, alors que la partie centrale massive coupe le son ambiant.»

À moins de 40 kg chacun, les modules sont non seulement facilement manoeuvrables, mais ils peuvent aussi être acheminés aisément dans des zones autrement difficiles d'accès.