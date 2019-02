Des maisons écologiques et abordables

Beaucoup rêvent de construire une maison écologique, mais mettent de l'eau dans leur vin quand ils passent à l'action, déplore Emmanuel Cosgrove, directeur général d'Écohabitation. Prenant le taureau par les cornes, l'organisme s'est associé avec des architectes et des manufacturiers d'habitations usinées pour mettre au point des kits et faciliter l'acquisition d'une maison écolo et abordable. Le tout premier exemple sera dévoilé au Salon ExpoHabitation, qui se tiendra au Stade olympique de Montréal jusqu'au 10 février.

«Je suis le premier client», dit en riant M. Cosgrove, qui mettra sa propre maison en exposition dans le cadre du Salon. Celle-ci, nommée Eco-Habitat S1600, a été conçue par Para-Sol Architecture et fabriquée par Bâtiment Pré-Fab. Elle sera ensuite installée à Wakefield, en Outaouais, où elle lui servira de chalet et pourra être visitée.

«On lance le concept du design nordique d'ici, plutôt que scandinave, réalisé avec des matériaux d'ici, précise-t-il. Ma maison a trois chambres, deux étages, une toiture en tôle, des matériaux durables sans formaldéhyde, un système de chauffage efficace, des fenêtres à triple vitrage, des murs super épais super isolés. Je vise une certification LEED v4 Platine.»

Le coût de cette maison de 1600 pi2: environ 150 000 $ (plans d'architecte, structure, revêtements, isolant, portes et fenêtres, assemblage inclus, taxes en sus), assure-t-il. Les cinq premiers Kits Écohabitation seront présentés en primeur au Salon. De différents styles, pour la ville ou la campagne, les quatre autres modèles ont été créés par Maryse Leduc Architecte, Studio MMA Architecture + Design, Laurent McComber Architecture vivante et Para-Sol Architecture. Garants de la qualité de la structure et de la coquille des habitations écologiques, les fabricants Énergéco Concept, Adam Lumber et Bâtiment Pré-Fab participent activement au projet. Après plus de deux ans de planification, Écohabitation, un organisme à but non lucratif, s'occupera de la formation et de la promotion, regroupant les agences et les fabricants participants sur son site.

Informer et inspirer

Le Salon ExpoHabitation mettra en vedette trois autres maisons grandeur nature : deux des Industries Bonneville (les maisons Xénia et Alti), ainsi qu'une microhabitation de Maisons Confort Design. Parmi les cuisines et salles de bains dernier cri présentées, celle signée Richard & Levesque sera inspirée du dernier Salon Eurocucina de Milan.

Notons par ailleurs la présence du Pavillon Condo, soutenu par le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ), où seront données une vingtaine de conférences et des consultations juridiques gratuites.

Au coeur de l'hiver, le Salon ExpoHabitation est le premier à réunir quelques centaines d'experts dans les domaines de la rénovation et de la construction. D'autres expositions auront lieu dans les prochaines semaines un peu partout au Québec.

Les principaux défis? Présenter des nouveautés pour inciter les consommateurs à se déplacer et faire comprendre la valeur des contacts établis avec les exposants.

«Faire des recherches en ligne, c'est très bien, mais rien ne vaut des conversations face à face pour obtenir des conseils utiles et voir si on se sent en confiance», indique Jean Saad, directeur général du secteur habitation à Montréal chez Expo Media, propriété de Marketplace Events.

La même équipe organise dorénavant le Salon ExpoHabitation, le Salon national de l'habitation (qui aura lieu du 8 au 17 mars à la Place Bonaventure) et l'ExpoHabitation d'automne.

«Cela fait presque un an qu'on a pris les rênes, précise M. Saad. On n'a pas voulu tout bouleverser. Chacun des trois salons a sa spécialité et se positionne selon la saison. Celui de février est plus axé sur la rénovation, la structure des habitations, les condos et les chalets, tandis que celui de mars est plus tourné vers l'aménagement extérieur.»

Avec les membres de son équipe, il prendra des notes et sera à l'écoute des visiteurs et des exposants. Pour continuer d'évoluer.

