Bouffée d'air frais pour les chalets

DE MONT-TREMBLANT À STONEHAM...

Le prix «moyen» d'un résidence secondaire varie énormément, selon qu'on soit acheteur dans les Laurentides, dans les Cantons-de-l'Est, dans la région de Québec-Mont Sainte-Anne ou dans la région de Lanaudière. Points de vue de courtiers sur le terrain...

Mont-Tremblant

«Depuis un an et demi, les prix sont repartis à la hausse. Les résidences secondaires d'un demi-million se vendent bien. C'est aussi le cas des propriétés qui valent plus de 1 million de dollars! Les délais de vente sont plus courts, les chalets et les condos ski-in, ski-out, au bas des pentes, sont très prisés. Il y a de nombreux acheteurs qui proviennent de Montréal, mais aussi de Gatineau et de l'Ontario. Un constat: on parle beaucoup des acheteurs "sportifs", mais il y a de plus en plus d'acheteurs qui achètent pour s'installer en permanence», dit Josée Legault, courtière chez Via Capitale.

Stoneham

«Nous sommes ici dans un marché de chalets et de condos locatifs. Ce sont des gens de l'endroit, mais aussi des acheteurs de l'extérieur du Québec, qui achètent pour louer, ou pour y passer quelques semaines par année pour pratiquer des sports à la station touristique de Stoneham. Un "chalet de bonne dimension" se vend de 450 000 $ à 1 million. On trouve des condos de ski à 200 000 $, mais ça peut aller à 400 000 $. Il se passe de belles choses dans le coin. On voit de plus en plus de jeunes familles s'installer près des pentes. Il n'y a jamais eu autant d'enfants!», constate Marc Bonenfant, de Royal LePage.

Magog-Orford

«On s'attend à ce que les visites de "chalets" redémarrent de plus belle avec la tombée de la première neige. Les acheteurs de résidences secondaires ou de condos sont souvent stimulés par le temps qu'il fait... et par l'offre de propriétés sur le marché. Sur cet aspect, on constate que les prix se sont raffermis au cours de la dernière année, après la correction de 2014. Il arrive qu'on ait deux offres en même temps sur la même propriété! On peut s'attendre à payer entre 400 000 et 450 000 $ pour une résidence secondaire de bonne qualité, bien située. Pour un petit condo, un pied-à-terre, ça varie entre 100 000 et 150 000 $», analyse Karine Bonin, qui travaille pour l'enseigne Remax.

Côte-de-Beaupré (Mont-Sainte-Anne)

«Il y a de bonnes affaires à faire, à la condition de bien savoir négocier avec le vendeur. Je dis à mes clients qu'ils doivent être clairs sur leurs intentions d'achat. Ceux qui sont acheteurs vont trouver une résidence secondaire, qui devient souvent leur résidence principale, pour moins de 250 000 $. On parle d'un "chalet-maison" à moins de 1 km des pentes de ski. Les condos se vendent de 60 000 $ à 110 000 $. La montagne [de Mont-Sainte-Anne] est imposante, mais elle ne génère pas une forte activité immobilière. Les vendeurs sont obligés de baisser les prix», précise Raynald Demers, de Century 21.

Saint-Donat

«Normalement, après l'Halloween, on assiste à un regain d'activité dans le marché de la revente de chalets près des pentes de ski, ou près des lacs. Je m'attends à ce que ce soit la même chose cet automne. J'ai vu des acheteurs visiter une maison au début de décembre, faire une offre d'achat dans les jours suivants, et fêter Noël deux semaines plus tard, avec le sapin et tout! Les prix varient énormément, en fonction de la situation géographique. Le prix moyen se situe autour de 200 000 à 250 000 $. Aux lacs Archambault ou Ouareau, c'est plus de 400 000 $», estime Anne-Catherine Gaudet, courtière d'Immotelligent.