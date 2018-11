Accès à la propriété: la mairesse dans ma cuisine

Ce qu'ils en pensent

Trois promoteurs commentent le Programme d'appui à l'acquisition résidentielle de la Ville de Montréal.

> Laurence Vincent, coprésidente, Prével

«N'importe quoi qui favorise l'accès à la propriété, on est favorable. Mais il faut faire attention de ne pas donner d'une main et retirer de l'autre. Dans le neuf, à Montréal, la taxe de 10 % de frais de parc s'est ajustée à la valeur marchande des terrains. Une redevance de 10 $ le pied carré pour le REM s'est ajoutée aux projets à proximité. Et on parle d'une contribution plus élevée pour les logements sociaux, abordables et familiaux. Or, chaque demande fait augmenter le prix de l'habitation neuve. Pourquoi sont-ce seulement les acheteurs de condos montréalais qui subventionnent les plus démunis? Le logement social devrait être un projet de société.»

> Stéphane Côté, président, DevMcGill

«Toutes les contributions exigées, comme l'augmentation de la taxe de parc, la taxe pour le REM et la hausse du nombre d'unités abordables, passant de 15 % à 20 %, ont un coût. Si 60 % du logement doit être subventionné, qu'il soit social, abordable ou destiné à des familles, et que le promoteur doit payer tout cela, la facture sera forcément refilée aux 40 % restants. Aider l'acheteur directement est une bonne chose pour enlever le fardeau sur la classe moyenne. C'est plus pertinent d'aider directement les personnes qui en ont besoin, avec des critères de sélection et de qualification. Bravo. C'est la meilleure solution.»

> Simon G. Boyer, confondateur, associé principal, Knightsbridge

«C'est bien comme programme. Sa bonification permet à des gens d'acheter dans certains de nos projets. Le prix maximal des propriétés neuves admissibles est majoré de 5000 $, en plus, quand la certification LEED est visée. Financer les acheteurs directement est la bonne approche. La Ville de Montréal contrôle à qui elle donne une aide financière. Elle s'assure que l'argent va aux personnes qui se qualifient et en ont besoin. Imposer des contraintes aux promoteurs, cela ne marche pas. Nous n'avons pas de contrôle sur ceux qui achètent nos unités. Ce n'est pas notre rôle.»