Cauchemar de copropriété

UNE PISTE DE SOLUTION: ASSURER L'IMMEUBLE

Pour éviter la répétition de cas problèmes comme celui des copropriétaires de Boucherville, il faudra «obliger les entrepreneurs» à assurer l'immeuble construit «pour une période d'au moins 10 ans», affirme Me Yves Joli-Coeur, secrétaire général du Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ).

«La solution est simple et elle existe en France, précise-t-il. Là-bas, l'entrepreneur contracte une assurance sur l'immeuble qu'il a construit, et peu importe ce qui arrive, c'est l'assureur qui va prendre en charge une grande partie des risques qui affectent le bâtiment, et ça inclut les vices cachés.»

Il observe que des entrepreneurs en construction résidentielle deviennent parfois insolvables, en raison de difficultés financières, ce qui laisse en plan les copropriétaires qui perdent leurs recours. «Ça n'arrive pas avec une assurance sur l'immeuble», précise l'avocat montréalais, qui est allé se documenter sur le sujet en France, tout récemment.

Me Joli-Coeur voit beaucoup de points positifs dans cette approche qui protège plus adéquatement les consommateurs, acheteurs de propriétés.

«Les assureurs qui se portent garants de l'immeuble sur une période de 10 ans ont tout intérêt à ce que l'immeuble soit bien construit, soulève-t-il. Ils s'assurent du contrôle de la qualité durant les travaux. En outre, la loi en France prévoit que le contrôle de la qualité soit l'affaire de professionnels indépendants.»

«Si on faisait la même chose au Québec, on ne se retrouverait pas avec des histoires de copropriétaires abandonnés à leur sort. On ne se retrouverait pas avec des immeubles où on a omis d'installer de la forence.»

De 5... à 10 ans

Ce n'est pas la première fois que le secrétaire général du RGCQ monte au créneau pour réclamer une loi québécoise pour mieux protéger les acheteurs de propriétés.

«Au Québec, il existe des plans de garantie de maisons neuves qui couvrent les propriétés, mais sur une durée de cinq ans seulement. Après, c'est fini. Parfois, les entreprises qui ont construit ne sont plus solvables et les acheteurs aux prises avec des problèmes majeurs ne peuvent plus rien contre elles.»

«Ça fait partie de nos demandes au gouvernement, ajoute-t-il. Acheter une propriété, ce n'est pas comme acheter un lave-vaisselle! On en voit trop souvent de ces histoires épouvantables où les acheteurs se retrouvent devant rien...»

Il estime, enfin, qu'il serait «grandement temps» que le gouvernement québécois compte «un vrai ministre de l'Habitation». Message aux nouveaux élus de la Coalition avenir Québec...