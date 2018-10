Nouveau départ pour l'ExpoHabitation d'automne

«On planifie un événement solide et on sera à l'écoute pour voir ce qui fonctionne et essayer d'améliorer par la suite», indique Jean Saad, qui s'est vu confier la direction de l'ExpoHabitation d'automne et de l'ExpoHabitation de Montréal lorsque Marketplace Events en a fait l'acquisition en mars dernier. L'entreprise, propriétaire de 70 salons de l'habitation en Amérique du Nord, dont une quinzaine dans de grandes villes canadiennes, possédait déjà le Salon national de l'habitation. Les trois foires montréalaises continueront à leur façon, sous la gestion d'Expo Media.

«Il y a une demande pour chacune d'entre elles en octobre, février et mars. L'ExpoHabitation d'automne se concentre autour de trois créneaux: la construction, la rénovation et la décoration. L'aménagement extérieur est de plus en plus présent.»

Les maisons grandeur nature sont des incontournables, précise-t-il. Les industries Bonneville présenteront deux modèles: Héméra, conçu pour les futurs gagnants de l'émission télévisée Occupation double en Grèce, et Natur-H. L'entreprise Maisons Confort Design sera aussi de la partie avec une de ses microhabitations modulaires, ainsi que Best Buy avec sa maison intelligente.

«Le salon d'automne est toujours un peu plus petit que celui du printemps, indique la designer d'intérieur Emilie Cerretti, de retour à titre de porte-parole. On y rencontre des visiteurs très sérieux, qui prévoient entamer un projet de rénovation le printemps suivant. Ils cherchent des idées, magasinent la main-d'oeuvre. C'est la meilleure chose à faire. Il faut se donner un minimum de quatre à six mois pour planifier, faire des plans, passer les commandes et réserver tout le monde.»