Marché immobilier québécois: une année exceptionnelle malgré tout

«Le pouvoir d'achat n'est plus le même, mais le marché est tellement fort qu'on n'a pas senti d'effet négatif.»

Le son de cloche est différent du côté de certains particuliers.

Benoit Rollin, qui désire acheter en solo un condo ou une maison près de son emploi dans le secteur Île de Hull, à Gatineau, affirme que les nouvelles règles et les taux plus élevés ont ralenti sa recherche. «Il y a deux ans, je pouvais me permettre entre 30 000 et 40 000 $ de plus, dit-il. Maintenant, je dois revoir mon prix à la baisse et élargir mon rayon d'achat.»

Lui qui se rend au travail à pied ou en vélo envisage désormais le secteur Lac des fées, rejoignable par un trajet d'autobus de 10 minutes. «C'est acceptable, mais je n'ai pas envie d'aller plus loin.» Malgré tout, l'homme au milieu de la trentaine souhaite faire l'investissement qui lui conviendra. «J'aimerais ne plus avoir de loyer ni d'hypothèque à payer à la retraite, donc le plus tôt sera le mieux, mais je ne veux pas acheter seulement pour acheter. Avec l'état actuel des choses, je n'achète pas.»

Pire pour le refinancement

De nombreux acheteurs hésitent désormais à passer à l'action. Mais selon Denis Doucet, directeur chez Multi-Prêts Hypothèques, les achats ont été moins durement touchés que les refinancements hypothécaires. «Les taux d'intérêt en refinancement sont généralement plus élevés qu'en achat pour une situation financière et un montant équivalents, observe-t-il. Le volume de ventes n'a pas ralenti, mais certaines personnes qui ont acheté il y a trois ou quatre ans, avec les anciennes règles, n'auront jamais remboursé assez de capital pour un refinancement, en raison des nouvelles règles.»

Il prouve ses dires avec un calcul réalisé en prenant pour exemple des revenus familiaux bruts de 100 000 $, un paiement mensuel des dettes de 1000 $ et des taxes foncières annuelles de 4000 $.

En septembre 2017, avec une mise de fonds de 5 % et un dossier d'achat assuré (SCHL, Genworth ou Canada Guaranty), la capacité maximale d'emprunt de cette famille était de 370 307 $. Aujourd'hui, elle n'est que légèrement inférieure, à 363 216 $.

Or, en septembre 2017, le dossier de la même famille dégageait, en refinancement (non assuré), une capacité d'emprunt de 461 853 $. Avec les nouvelles règles instaurées en janvier 2018, la capacité a chuté à 363 316 $. Ce même exemple pourrait s'appliquer pour un achat avec au moins 20 % de mise de fonds.