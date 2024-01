Faire de la lumière une priorité

PHOTO FOURNIE PAR COSENTINO MONTRÉAL Les luminaires sont les véritables bijoux de la cuisine.

Les luminaires décoratifs habillent le décor et sont les véritables bijoux de la cuisine, note la designer internationale Claudia Afshar, dont la société, spécialisée dans le haut de gamme, est située à Los Angeles. « Un éclairage éblouissant peut tuer toute forme de romance dans l’espace. Trop atténué, il réduit à l’inverse sa fonctionnalité. Pour des questions pratiques, les sources de lumière naturelle et artificielle doivent être multipliées. Elles servent autant à moduler l’ambiance le jour qu’en soirée. » Les bandes DEL, mises sur gradateurs et glissées sous les cabinets, les tablettes et dans les armoires vitrées, permettent de jouer avec la lumière avec une créativité renouvelée.

Des appareils plus beaux et performants

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE TULIP COOKING Camouflés sous des surfaces de comptoirs résistant à la chaleur, les ronds de cuisson se font invisibles. Une autre option consiste à les encastrer.

Les électroménagers multiplient les fonctions et se présentent désormais dans une gamme de formats, de couleurs et de finis. L’acier inoxydable, toujours présent, est toutefois moins éclatant, note Claudia Afshar. « On le préfère en métal assombri ou alors en blanc et en noir mats. On trouve aussi des appareils très colorés qui ont le potentiel de devenir les pièces maîtresses du décor. »

De plus en plus larges, les réfrigérateurs adoptent une profondeur comptoir devenue standard. Pour la cuisson, les ronds individuels intégrés dans les comptoirs, invisibles ou non, font leur apparition et sont une solution de remplacement séduisante à la plaque de cuisson. Datées, les hottes cheminées sont remplacées par des modèles qui s’éclipsent derrière des façades d’armoires ou s’affichent avec prestance sous des caissons de métal, de bois ou de pierre.

L’îlot, encore plus central

En péninsule ou flottant, l’îlot demeure le point focal. Il gagne en profondeur et en longueur pour loger davantage d’objets, mais surtout plus d’utilisateurs. « Les gens mangent la plupart du temps à l’îlot. Plusieurs délaissent la table de salle à manger et demandent maintenant de l’intégrer à l’îlot », observe Manon Leblanc. Quand la superficie n’est pas un enjeu, les cuisines se dotent d’un îlot supplémentaire, l’un plus fonctionnel et l’autre qui sert de vaisselier ou de coin bar et qui fait le trait d’union entre la cuisine et les pièces voisines.

Plus de chaleur et de naturel

PHOTO SARAH DAGENAIS, FOURNIE PAR MANON LEBLANC Tons tabac et couleur kaki se combinent dans des environnements chaleureux.

L’élégance et le réconfort s’expriment dans le choix de matériaux nobles comme la pierre, l’acier et le bois. Ce dernier s’affirme sur les armoires, en mur d’accent ou en revêtement de sol, une option qui permet de ne pas rompre la fluidité de l’espace, contrairement au carrelage. Au chêne blanc, toujours aussi présent, s’ajoutent désormais les essences plus chaudes et caramélisées de bois. Le chêne rouge et le noyer refont surface.

Des textures et des reliefs

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE CLAUDIA AFSHAR La designer Claudia Afshar

L’affection pour le fait main ne s’essouffle pas et nous fait apprécier les éléments architecturaux d’origine comme le lambris, les patines et les moulures anciennes, souligne Claudia Afshar. « Les gens veulent vivre dans des espaces contemporains qui ont le côté enveloppant et invitant des espaces traditionnels. » Les carrelages de style artisanal ont également la cote et ajoutent un supplément d’âme et de texture au décor. On les trouve cette année dans des couleurs terreuses et organiques.

Les bijoux de la cuisine

PHOTO SARAH DAGENAIS, FOURNIE PAR MANON LEBLANC L’évier bronze et sa robinetterie agencée rappellent les veinures de la pierre et la teinte du bois.

La robinetterie se présente dans une gamme diversifiée de couleurs et de finis. Le blanc se démarque et accompagne l’évier de la même couleur en granit composite. On privilégiera les contrastes en alternant entre les finis mats, brossés et chromés, en mariant le chrome au laiton ou le noir au bronze.

Des matériaux de pointe

PHOTO WARNER AVE_BY MR BARCELO, FOURNIE PAR CLAUDIA AFSHAR DESIGN La pierre s’affirme avec des textures plus audacieuses. C’est aussi le cas pour les hottes qui deviennent l’élément vedette du décor.

Les avancées technologiques permettent l’arrivée de matériaux ultra-performants qui s’entretiennent facilement, ne tolèrent aucune trace de doigt et sont plus durables. C’est le cas, entre autres, des nouveaux laminés et polyéthylènes qui affichent des surfaces mates impossibles à obtenir avec la peinture.

Du côté des comptoirs, les pierres sintérisées, comme le Dekton ou le Lapitec, imitent par ailleurs ce que la nature a mis des lunes à créer… en plus solide. D’une résistance à toute épreuve, même dans des surfaces amincies, elles ne contiennent ni colle ni résine et sont insensibles aux souillures, aux bactéries, aux égratignures et aux températures extrêmes. « De nouvelles couleurs et textures émergent, révèle Claudia Afshar, qui signe une collection de Dekton pour Cosentino. On verra des pierres plus audacieuses qui se marient à merveille avec le bois et les tons naturels. »