Au-delà de son aspect fonctionnel, la cuisine est ce lieu de rassemblement qui gravite autour du plaisir, toujours aussi présent, de mitonner de petits et grands plats.

L’enchaînement d’évènements difficiles à l’échelle planétaire a engendré une envie de se réfugier dans des intérieurs enveloppants. Les cuisines cliniques, monochromes et lustrées, sont bel et bien chose du passé. Le style farmhouse, vu et revu, est quant à lui devenu banal. Les nouveaux aménagements trouvent leur confort dans un entre-deux fait d’un minimalisme douillet qui alterne entre lignes nettes et courbes.

L’heure est au style transitionnel : un mariage de contemporain et de traditionnel avec une dominante pour l’un ou l’autre. « On est dans une période intéressante qui fait éclater les stéréotypes en décoration », estime la designer Manon Leblanc, nouvelle partenaire de Tendances Concept Montréal.

PHOTO FOURNIE PAR MANON LEBLANC La designer Manon Leblanc

Les gens ne veulent plus une cuisine générique, mais un aménagement adapté à leur style de vie et de maison. Manon Leblanc, designer et partenaire de Tendances Concept Montréal

Ce désir d’unicité devient possible grâce à une offre de plus en plus diversifiée d’appareils et de matériaux.

Un décor aéré

Bien que l’on prédise depuis quelques années un cloisonnement des pièces communes, la demande pour des aires ouvertes est toujours aussi forte. Dans ces conditions, la cuisine cherche à faire oublier sa fonction et à se mouler à l’esthétique de l’aire de vie. Les caissons supérieurs s’éclipsent au profit de tablettes flottantes, d’appliques murales et de tableaux. Des étagères et des modules vitrés, en totale transparence ou en verre flouté, assurent la transition avec les pièces adjacentes et mettent en valeur la verrerie, les livres de cuisine et autres beaux objets.

PHOTO LISA ROMEREIN, FOURNIE PAR CLAUDIA AFSHAR DESIGN Les cloisons dissimulent quantité d’objets et d’appareils.

Place à l’ordre

Le rangement se concentre dans les cabinets inférieurs et des armoires qui vont du sol au plafond. Ces modules dissimulent un maximum d’objets, de petits appareils et le garde-manger. « On y trouve généralement un coin café et un coin déjeuner, quand ce n’est pas aussi un coin bar qui comprend un cellier », explique le président de Richard & Levesque cuisiniste, François Levesque.

Si l’espace et le budget le permettent, le nec plus ultra est de prévoir l’aménagement d’une arrière-cuisine qui servira, selon ses dimensions, de garde-manger, de rangement pour les appareils et bacs à déchets, et même de cuisine secondaire pour exécuter les tâches plus salissantes. Cette configuration permet d’optimiser le rangement et de garder la cuisine principale plus propre.

Dans tous les cas, pour améliorer l’expérience en cuisine, il convient d’y trouver rapidement et facilement ce dont on a besoin. Les systèmes de rangement sont de plus en plus sophistiqués, fait remarquer Manon Leblanc.

Dans une cuisine bien pensée, on arrive souvent à tripler l’espace de rangement avec le même nombre de pieds carrés. Manon Leblanc, designer

PHOTO DE LA COLLECTION UKIYO, PAR CLAUDIA AFSHAR ET COSENTINO. Les textures et les tons chauds créent des décors enveloppants avec le Dekton de la collection Ukiyo signée Claudia Afshar et Cosentino.

Les nouveaux classiques

Les façades d’armoires se simplifient avec des surfaces planes ou peu détaillées. Le style shaker, toujours présent, se raffine avec des contours plus fins. S’y ajoutent des reliefs rainurés et cannelés qu’on retrouve sur les portes, mais aussi sur la pierre et des panneaux muraux.

Les poignées se font plus subtiles ou s’effacent complètement, remplacées par des encavures à même les façades. « Soixante-dix pour cent de ce qu’on vend est soit dans le style shaker contemporain ou dans les modèles avec poignées intégrées, observe Steven Kiekeman Fontaine, cofondateur de Bokea. L’entreprise, qui se spécialise dans la confection de portes adaptées aux caissons IKEA, produit beaucoup de cuisines deux tons qui marient le bois au blanc cassé ou à des teintes pâles, comme des pastels.

PHOTO JOSE MORALES, FOURNIE PAR BOKEA Façade dans le style shaker contemporain, en chêne rouge, par Bokea

Des couleurs plus vibrantes font toutefois leur apparition sur les cabinets et les comptoirs, notamment des rouges profonds tirant sur le bourgogne. Pour la majorité des clients, l’investissement considérable que représente la rénovation d’une cuisine s’accompagne toutefois de visées à long terme avec des choix sobres. Le blanc, classique des classiques, est remplacé par des tons crème et des gris chauds auxquels s’ajoute le vert, dont le kaki.