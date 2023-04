Vous avez peut-être vu ses papiers peints qui ornent les murs de plusieurs restaurants ou ses murales qui enjolivent la métropole. Derrière ces œuvres se cache l’illustratrice et designer d’art décoratif Aurore Danielou. Portrait d’une créatrice qui ajoute sa touche unique à plusieurs adresses du Québec.

C’est Amlyne Phillips, fondatrice de La Chambre Design & Co, qui lui a donné sa première chance. « Mon premier papier peint que j’ai fait ici a été celui pour le magasin Billie le Kid. Un premier mandat qui a fait boule de neige », raconte Aurore Danielou.

Arrivée à Montréal il y a une dizaine d’années, Aurore Danielou a enchaîné quelques boulots qui n’avaient pas nécessairement de lien avec sa formation en communication visuelle. Mais la Française d’origine n’a jamais arrêté l’illustration. Ce premier contrat montréalais en 2018 a été le point de départ de ses nombreux projets en tant qu’illustratrice commerciale.

PHOT TIRÉE DU SITE WEB D’AURORE DANIELOU Détails du papier peint de Billie le Kid

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’AURORE DANIELOU Papier peint créé pour le restaurant Kampai Garden

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’AURORE DANIELOU Détails du papier peint du restaurant Ratafia 1 /3





« Je suis arrivée un peu dans une bulle, explique-t-elle. Le papier peint était déjà un peu tendance, mais pas trop. C’était vu comme excentrique d’en mettre. »

Plusieurs cafés, restaurants et bars ont été friands d’essayer la tendance — qui est encore dans l’air du temps aujourd’hui. Depuis cinq ans, Aurore Danielou a créé des papiers peints pour de nombreux lieux, dont Parma Café, LOV Laval, Miss Wong, Ratafia, Kampai Garden, Madame Bovary, Le vin dans les voiles et le nouveau India Rosa, dans Griffintown.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’AURORE DANIELOU Papier peint créé pour le restaurant Madame Bovary

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’AURORE DANIELOU Murale peinte et murale adhésive créées pour le restaurant India Rosa Griffintown 1 /2



Des papiers peints foisonnants

Le papier peint est un « coup de cœur » pour l’illustratrice Aurore Danielou. C’est un support qui lui permet de « faire plein de choses ». « On peut travailler la répétition des motifs ou y aller plus dans le panoramique », précise-t-elle.

Ce qu’elle aime le plus ? « Jouer avec le papier peint pour l’intégrer dans le travail des designers et des architectes, dit-elle. Donc, de travailler le motif pour que ça s’imbrique, par exemple, avec les banquettes et le miroir. »

Aurore Danielou tire son inspiration de l’artiste du XIXe siècle William Morris, figure clé du mouvement Arts & Crafts. Elle reprend les motifs maximalistes, en y mettant une touche moderne. « J’ai un côté très détaillé, un peu gravure et vintage, mais avec des couleurs chatoyantes et assez vives », illustre la designer d’art décoratif. Un contraste qui plaît beaucoup à ses clients, dit-elle. Aurore Danielou y ajoute souvent une pointe d’humour, que ce soit des animaux ou des personnages stylisés.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’AURORE DANIELOU Murale créée pour l’auberge Spa St-Denis

Lorsqu’elle crée ses œuvres, Aurore Danielou est aussi à l’écoute de ses clients. « Les gens aiment bien un travail sur mesure, qui est fait pour eux, affirme-t-elle. Certains me demandent d’ajouter un petit clin d’œil perso que seuls eux peuvent comprendre. » Par exemple, la tapisserie du quartier général de l’agence de vin nature Le vin dans les voiles intègre le chien d’une des copropriétaires, qui est mort.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Le papier peint créé pour Le vin dans les voiles

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Un mur du quartier général de l’agence Le vin dans les voiles est orné d’une création d’Aurore Danielou. 1 /2



Des univers « instagrammables »

Ses créations ont un « côté théâtral » et de « mise en scène », ce qui correspond parfaitement au désir de plusieurs adresses de créer de l’interaction avec leurs clients, notamment à travers les réseaux sociaux. « On vit dans un monde instagrammable et c’est un gros point pour les clients d’avoir des focus visuels, dit-elle. Au final, on veut que ce soit beau, que ça crée un univers et que les gens se souviennent de l’endroit. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’illustratrice Aurore Danielou, devant sa murale au Café Tuyo

Que tu ailles à Berlin, à Paris ou à Montréal, la mode est un peu la même partout, donc pour se distinguer, on joue sur des petits kicks comme le papier peint ou la murale. Aurore Danielou

Justement, en plus du papier peint, Aurore Danielou a réalisé quelques œuvres murales, notamment sur la façade du Café Tuyo et de l’ancien restaurant Nopalito. L’illustratrice crée aussi des autocollants pour des vitrines et conçoit des illustrations pour des emballages et des objets, comme des étiquettes de bouteilles et de canettes d’alcool.

« Même s’il y a une tendance vers le plus épuré, je crois qu’il y aura toujours des personnes qui voudront des choses plus ornementées et travaillées », affirme l’illustratrice.