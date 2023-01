Ça y est, les Fêtes sont derrière nous. Mais les cadeaux que nos enfants ont reçus, eux, sont toujours là. Comment cohabiter avec ces nouveaux jouets, qui semblent d’ailleurs toujours plus gros ? Des expertes nous aident à faire du rangement dans notre maison… et dans notre esprit.

« Il y a énormément de recherche qui montre qu’avoir trop de jouets, ce n’est pas bon pour les enfants », lance d’emblée Tinka Markham Piper, professionnelle de l’organisation qui aide les gens à gérer leurs intérieurs. « Et quand de très gros jouets entrent dans la maison, ils prennent beaucoup d’espace, ce qui peut causer toutes sortes de tensions : on ne sait pas où les mettre, ou alors ils peuvent se briser », poursuit celle qui est à la tête de l’entreprise Solve my Space.

Surprenant, que ces objets en apparence inoffensifs puissent avoir un tel impact ? Pas tant que ça, selon la « conseillère en chaos », qui se décrit également comme une thérapeute, car une large partie du travail est émotionnelle. Heureusement, il existe des façons de structurer sa maison afin qu’humains et jouets y vivent en harmonie.

PHOTO FOURNIE PAR DE HUT Disposer les jouets sur des étagères ou même dans de petites maisons en bois permet de les voir en un coup d’œil. À l’opposé, on pourra mettre des coussins ou des couvertures dans des paniers.

Leur donner une maison dans la maison

On le sait, quand chaque objet de notre foyer a une place attitrée, on pense déjà plus clair. La même logique s’applique pour les jouets. L’idée, c’est de donner à chacun « sa maison dans la maison », illustre Tinka Markham Piper.

Pour les jouets, on veut qu’ils soient faciles d’accès, faciles à nettoyer et que les enfants sachent où les placer. Tinka Markham Piper, professionnelle de l’organisation

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Tinka Markham Piper, fondatrice de Solve my Space

PHOTO FOURNIE PAR SOLVE MY SPACE Des exemples du travail de Tinka chez des clients. Ici, des livres disposés sur des étagères, et d’autres dans des paniers sur roulettes en dessous.

PHOTO SARA OTTOBONI, FOURNIE PAR SOLVE MY SPACE Les étagères Kallax d’IKEA permettent de disposer livres, jouets, jeux, dans les cubes, ou dans des paniers que l’on glisse dedans, comme chez cette cliente de Solve my Space. 1 /3





De plus, mieux vaut éviter de tout balancer dans un panier géant, et plutôt opter pour des étagères où l’on peut avoir une vue d’ensemble de chaque objet, suggère Charlotte Verbiest, propriétaire de la boutique en ligne De Hut, qui vend des accessoires pour petits. « Quand les enfants voient tous les jeux qu’ils ont reçus, ils peuvent alors vraiment jouer avec. »

Les sacs fourre-tout peuvent toutefois faire des merveilles en vue de réduire la quantité de contenu dans la chambre, par exemple pour regrouper les coussins ou les couvertures, précise Charlotte Verbiest. On peut aussi y mettre des toutous, où ils vivront peut-être mieux que sur des étagères, souligne pour sa part Tinka Markham Piper.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ATELIER BOSC On peut faire une sélection de livres pour les enfants, puis les changer après un certain temps. Ici, une bibliothèque de l’Atelier Bosc.

Rotation

Il y en a trop pour tout voir en un coup d’œil ? Nos deux expertes suggèrent de faire une rotation des jouets, c’est-à-dire d’en « cacher » une partie pendant un temps, pour mieux les ressortir plus tard. Une stratégie qui a fait ses preuves auprès des enfants, généralement très heureux de retrouver certains favoris qui étaient tombés dans l’oubli.

PHOTO FOURNIE PAR DE HUT Un autre exemple de bibliothèque où les livres sont bien en vue (contre le mur du fond)

La même logique vaut pour les livres, ajoute Charlotte Verbiest. « On fait des rotations : les livres de Noël, les livres d’hiver, les livres d’automne... Ça joue beaucoup sur l’aspect visuel », dit-elle.

Ensuite, on peut réfléchir à son rangement en fonction de la taille des jouets. Par exemple, les plus petits morceaux comme les briques Lego pourraient trouver leur place dans des bacs transparents munis d’un couvercle. On peut ainsi voir le contenu et même l’identifier. « Pour chaque jouet, il s’agit de penser à quel genre de boîte ou de bac va lui convenir », précise Tinka Markham Piper.

Énormément de ses clients optent pour l’étagère Kallax d’IKEA, faite de cubes empilés les uns sur les autres, car elle est facile à personnaliser. On peut aussi y intégrer des bacs et des boîtes.

PHOTO GETTY IMAGES Tinka Markham Piper recommande de regrouper les gros jouets au même endroit dans la maison. Chaque famille peut choisir le lieu qui lui convient le mieux.

Et les gros ?

Ah ! La question des gros jouets. « Souvent, on dirait que plus les enfants sont petits, plus les jouets sont gros ! », constate Tinka Markham Piper, en proposant quelques stratégies afin de les intégrer au décor.

D’abord, il s’avère sage de les regrouper à un endroit de la maison, plutôt que de les éparpiller dans chaque pièce. Là, on peut soit les aligner dans un coin ou sous un banc, par exemple. On glisse ainsi les gros jouets en dessous, où ils seront faciles d’accès pour les enfants, et on place des paniers contenant les plus petits jouets sur le dessus.

« Je crois que la clé, avec les gros jouets, c’est de les regrouper. On voit ainsi combien on en a, et s’il y en a trop, peut-être qu’on peut en donner », propose Tinka Markham Piper. Oui, vous avez bien lu : elle suggère d’en faire don à une garderie ou à un hôpital, par exemple, là où ils seront plus utiles.