Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente

Une grande maison, un côté cour, un côté jardin, de la verdure tout autour et cet apaisant silence. Ces atouts, le plus souvent propres à la banlieue, notre propriété de cette semaine les a tous, bien qu’elle se trouve au cœur de Montréal. Bienvenue dans cet endroit aussi discret que choyé par la nature qu’est la Terrasse Maisonneuve, dans Rosemont.

« Quand on tourne le coin [à partir de l’Assomption], on est ailleurs, comme en campagne. Il y a une quiétude et comme un microclimat », signale François Noël, propriétaire de cette maison, située avenue des Sapins.

Ici, les conifères et les feuillus ne sont pas seulement enracinés en terre. Ils identifient les rues comme dans Cité-Jardin, cette voisine tellement mitoyenne qu’on ne sait plus très bien où commence l’une, où finit l’autre. C’est Cité-Jardin qui a donné le ton, au début des années 1940. Le projet de lotissement inspiré par le mouvement britannique City Beautiful visait à créer des maisons individuelles abordables pour les familles, dans un environnement sain et verdoyant.

Ce qu’on appelle aujourd’hui Terrasse Maisonneuve a émergé plus tard. Ce qui explique qu’on trouve à ce dernier endroit plusieurs de ces grandes unifamiliales typiques des années 1960. Celle-ci, un modèle à paliers, avait la quarantaine bien sonnée quand elle est tombée dans l’œil de M. Noël et de sa conjointe, en 2004. Pancarte vue, propriété visitée, et marché conclu quasiment le jour même, se souvient-il.

PHOTO PRÉCISE INC., FOURNIE PAR RE/MAX ALLIANCE Rénovée en 2004, la cuisine a fait l’objet d’un nouveau réaménagement en 2017, dont le changement de toutes les fenêtres. Les surfaces de travail sont en pierre Saint-Marc, du Québec.

PHOTO PRÉCISE INC., FOURNIE PAR RE/MAX ALLIANCE Un foyer au bois à deux faces est encastré dans ce mur qui sépare le salon de la cuisine.

PHOTO PRÉCISE INC., FOURNIE PAR RE/MAX ALLIANCE La lumière naturelle entre de partout dans les pièces à vivre. Les parquets sont en sucupira, un bois exotique qui résiste très bien au passage du temps et des petits pas.

PHOTO PRÉCISE INC., FOURNIE PAR RE/MAX ALLIANCE Cet escalier mène aux chambres et au sous-sol, où se trouvent d’autres pièces.

PHOTO PRÉCISE INC., FOURNIE PAR RE/MAX ALLIANCE La chambre principale

PHOTO PRÉCISE INC., FOURNIE PAR RE/MAX ALLIANCE Le réaménagement de l’espace a permis de créer cette grande penderie de type walk-in, adjacente à la chambre principale.

PHOTO PRÉCISE INC., FOURNIE PAR RE/MAX ALLIANCE Vue partielle de la salle de bains, à l’étage des chambres

PHOTO PRÉCISE INC., FOURNIE PAR RE/MAX ALLIANCE Cette pièce, actuellement de détente et de musique, permet d’accéder au côté jardin, où se trouve la piscine.

PHOTO PRÉCISE INC., FOURNIE PAR RE/MAX ALLIANCE Vue des airs de l'emplacement. En face, le golf de Montréal, à gauche, au coin de la rue, on voit l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.

PHOTO PRÉCISE INC., FOURNIE PAR RE/MAX ALLIANCE Située sur un coin de rue, la maison à paliers offre beaucoup d’espace et bénéficie d’un bel ensoleillement. 1 /10



















La nature au cœur des services

La maison fait face au golf de Montréal, est à trois minutes à pied du parc Maisonneuve, et à deux pas de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. Pour se donner une idée de la proximité, quand est venu le temps de donner naissance au petit dernier, le couple est allé à pied.

Au départ, outre l’emplacement exceptionnel, c’est la grandeur de la maison, sa solidité et son potentiel qui ont séduit le couple. Hormis les fenêtres qui avaient été changées, la maison avait conservé tous ses attributs d’origine. Il y avait du travail à faire pour la mettre au goût du jour, reconnaît le propriétaire. Décloisonner, agrandir les ouvertures pour maximiser l’entrée de la lumière naturelle, refaire les planchers, la cuisine, les salles de bains... Le couple avait un battement de six semaines avant d’emménager.

« On a tout strippé jusqu’à la brique. On a trouvé les bleus [les plans de la maison] dans un mur, comme ça se faisait avant. Quand on est entrés, 90 % du travail était fait », se souvient M. Noël, qui travaille lui-même dans le milieu de l’architecture et de la construction.

Si les nouveaux propriétaires ont pratiquement tout changé, il n’était pas question pour eux de sacrifier le système de chauffage à l’eau chaude. Seule la chaudière à l’huile a été remplacée par une à l’électricité. « Le chauffage à l’eau chaude, c’est le meilleur système au monde. »

PHOTO PRÉCISE INC., FOURNIE PAR RE/MAX ALLIANCE Une piscine, pour égayer les jours d’été

PHOTO PRÉCISE INC., FOURNIE PAR RE/MAX ALLIANCE La terrasse, adjacente à la cuisine 1 /2



Côté cour, côté jardin

Quand on a la chance d’avoir un peu de terrain à Montréal, on veut en profiter. Dans le cas présent, l’extérieur ne payait pas de mine lors de l’achat, se souvient le propriétaire. « Un petit balcon, un talus, de la végétation, une cour qu’on ne voyait pas », résume-t-il.

Le terrain de cette propriété située sur un coin de rue a ceci de particulier qu’il se trouve en grande partie à gauche et à droite de la maison, un peu comme au théâtre, avec son côté cour et son côté jardin. Le couple a fait preuve d’ingéniosité pour exploiter l’espace. Une piscine creusée et une aire de détente occupent désormais le côté jardin, tandis qu’une grande terrasse a été aménagée du côté cour. Une clôture et une haie de cèdres assurent l’intimité de l’un et l’autre.

Vivre dans un environnement paisible en ayant un accès facile à tous les services, c’est le meilleur des deux mondes. Les propriétaires ont élevé avec bonheur leurs deux enfants dans cet endroit privilégié. Mais voilà, le temps est venu de passer à une autre étape. « La maison va nous manquer », reconnaît M. Noël.