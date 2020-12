Si vous avez fréquenté Osheaga et YUL EAT, pris un expresso au nouveau café de quartier Saison des pluies, rêvé en regardant des photos du chalet Hinterhouse, à La Conception, vous connaissez déjà un peu le travail du studio de design multidisciplinaire Machine. Sa filiale mobilier, Alphabet, pourrait égayer votre déco.

Ève Dumas

La Presse

Mais avant d’aller plus loin, clarifions la structure un peu chaotique de cette entreprise bourrée de talents. Machine est une firme de design qui conçoit et fabrique des projets à petite et à grande échelles, avec une approche multidisciplinaire, mariant art et artisanat. Elle compte quatre filiales : mobilier et objets (Alphabet), design d’évènement (Kermesse), design graphique (Hue) et Machine (design industriel). Il arrive que deux ou trois de ces filiales travaillent de concert. Dans le cas de Saison des pluies, par exemple, le studio a conçu le design de l’espace, fabriqué tout le mobilier et signé le design graphique.

PHOTO FOURNIE PAR ALPHABET Mettant à contribution plusieurs de ses filiales, Machine/Alphabet/Hue ont conçu le design de l’espace, fabriqué tout le mobilier et signé le design graphique du café Saison des pluies, dans Villeray.

« Regrouper plusieurs éléments d’un projet sous le même toit, ça permet aux clients d’économiser temps et énergie, puis d’avoir une image finale bien cohérente », explique le fondateur du studio, Joël Desmarais, lui-même une « machine » de polyvalence.

L’entreprise semble être en tous points l’extension de l’énergique touche-à-tout. Avant de la fonder, il concevait et fabriquait des décors de théâtre et de cinéma, faisait de l’illustration et de la sérigraphie, produisait des pièces pour d’autres designers, soudait, menuisait, etc.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le fondateur du studio Machine, Joël Desmarais, en compagnie de Jeanne Vinet Gagnon (chef des productions Alphabet), Juliette Blouin (productions Alphabet), Marie-France Paquette (chargée de projets) et Marie-Eve B. Sévigny (communications).

« Je n’arrivais jamais à dire non à un projet et je n’ai jamais voulu sacrifier aucune de mes passions », explique celui qui a étudié l’histoire de l’art. Ainsi naissait Machine, le 1er novembre 2014.

Quant à Alphabet, dont la première pièce fut une chaise composée de 26 morceaux (d’où le nom de la filiale), elle a mis quelques années à trouver son identité. « La collection est passée de 5 objets à 22, puis à 3, pour finalement se stabiliser à une vingtaine d’éléments dont nous sommes satisfaits. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Joël Desmarais est le fondateur du studio de design Machine, dont Alphabet (design de mobilier) est une filiale.

Ce n’est pas facile de concevoir et de fabriquer du mobilier au Québec et d’offrir des prix accessibles, mais je pense que nous y arrivons. Il faut se battre contre la culture de la chaise IKEA à 30 $. Joël Desmarais, fondateur du studio Machine

Pour les raisons que l’on sait, la filiale « design d’évènement » de Machine (Kermesse) a été reléguée au second plan. En attendant le retour des grands rassemblements, Joël Desmarais et son équipe ont donc fait le pari de miser sur l’intime et de faire davantage connaître leurs créations pour la maison. Ils étaient d’ailleurs au plus bref Salon de l’habitation de l’histoire, qui a duré 15 minutes, en 2020, pour cause de déclaration de confinement, en mars. « C’était surréaliste. Tout était installé. Le salon venait d’ouvrir. On a dû réemballer nos choses et partir », raconte le designer.

Même le café Saison des pluies n’aura pu accueillir sa clientèle à l’intérieur que pendant une brève période, l’été dernier. On doit désormais admirer son mobilier sans s’y poser, le temps de passer sa commande à emporter.

Le projet SOUK

PHOTO FOURNIE PAR ALPHABET Le pupitre est une station de travail d’appoint. Il est ici assorti de la lampe Aube, créée dans le cadre du projet Saison des pluies, et de la table à café/porte-revues Dimanche.

Ces jours-ci, Machine ne chôme pas pour autant et conçoit l’environnement et le mobilier sur mesure du SOUK, au 20e étage de la Place Ville Marie. Les chaises, lampes, échelles de rangement et autres objets d’Alphabet y seront bien sûr exposés (et en vente).

On pourra notamment voir une des pièces récentes de la collection dans l’« appartement » SOUK, inspirée par le télétravail. Le pupitre est présenté comme un poste de travail d’appoint, un cocon pour la réflexion, la lecture, la détente, l’étude, la réunion Zoom… Il ne remplacera sans doute pas un « bureau » en bonne et due forme, mais quelle réjouissante solution de rechange.

PHOTO FOURNIE PAR ALPHABET Alphabet a meublé le chalet de rêver Hinterhouse, à La Conception. Ici, on voit le fauteuil trois places et Bordeaux et la table de salon Bordeaux.

« Le pupitre a été investigué par de nombreux designers et architectes à travers l’histoire, dit Joël Desmarais. J’ai voulu en proposer une version confortable et simple. L’idée m’est venue quand une cliente nous a demandé de lui concevoir un bureau qui ne soit pas face à un mur. Elle n’a pas retenu la proposition du pupitre, mais nous, oui ! »

PHOTO FOURNIE PAR ALPHABET Les échelles de rangement d’Alphabet sont mobiles et polyvalentes.

PHOTO FOURNIE PAR ALPHABET La Transat 2001 est inspirée de l’esthétique du film 2001 : l’odyssée de l’espace, de Stanley Kubrick.

PHOTO FOURNIE PAR ALPHABET Jamais un porte-poussière ne vous aura donné autant envie de faire le ménage ! L’ensemble est aimanté pour faire tenir le balai. 1 /3





Joël Desmarais ne cache pas son admiration pour l’école Bauhaus, dont les disciples connaissaient l’ébénisterie, la métallurgie, la typographie, la peinture murale, la céramique, le tissage, etc., pour mieux marier art, design, artisanat et fonctionnalité. Chose certaine, avec Alphabet, rarement un balai et un porte-poussière ne vous auront autant donné envie de faire le ménage !

