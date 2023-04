Si la ferveur horticole de la pandémie s’est un peu estompée, le nombre de nouveaux adeptes reste important et la clientèle des centres de jardinage a rajeuni. Après le potager, des néophytes ont même commencé à s’initier aux fleurs — au grand bonheur des pépiniéristes ! Voici quelques suggestions d’annuelles qui enjoliveront votre environnement durant tout l’été. Des plantes coriaces, à entretien minimal et à la palette de couleurs impressionnante.

Cinq mois de floraison

Benoît Champagne, de l’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale (IQDHO), qui sillonne le Québec pour assister les producteurs de plantes, affirme que les amateurs exigent plus que jamais un jardin ou une terrasse tout en fleurs dès leur sortie de la pépinière. L’objectif est de produire une plante qui pourra satisfaire le jardinier toute la belle saison avec le moins d’efforts possible.

Pour M. Champagne, l’annuelle idéale est peu sujette aux maladies et aux insectes, résiste à de courtes périodes de sécheresse et fleurit continuellement jusqu’aux gels. Pour un résultat optimal, un terreau riche en matières organiques s’impose.

Faciles d’entretien, en fleurs tout l’été

PHOTO GASPAR ALVES, WIKIMEDIA COMMONS Le lantana est un mini-arbuste très résistant, aux petites fleurs compactes et aux coloris variés. Feuillage odorant au toucher (mais allergène pour certains). De plus en plus populaire, il fleurit jusqu’aux gels et convient aussi bien aux platebandes qu’en pot.

PHOTO PIERRE MCCANN, ARCHIVES LA PRESSE Le géranium ou pélargonium, de son vrai nom, est une des annuelles les plus vendues au monde. Recommandé pour ceux qui n’ont pas la main ou le pouce vert. Peu ou pas de maladies, il supporte une courte sécheresse. Coloris multiples, feuillage très diversifié ; il en existe des centaines de variétés.

PHOTO FOURNIE PAR LES EXCEPTIONNELLES, ARCHIVES LA PRESSE Les zinnias de la lignée « Profusion » offrent une gamme de coloris considérable et sont résistants aux maladies communes de l’espèce. Pour la platebande.

PHOTO FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ D’ÉTAT DU COLORADO Le pétunia végétatif est habituellement vendu sous le nom de « Surfinia ». Nombreuses variétés et coloris. Feuillage retombant idéal pour jardinière ou pot. Rampant en platebande.

PHOTO ARMAND TROTTIER, ARCHIVES LA PRESSE Le bégonia Reiger est une plante compacte très populaire (des centaines de milliers vendues au Québec). Variétés innombrables. Très florifère, résiste à une courte sécheresse. Soleil ou mi-ombre. Cultivé surtout en pot, jardinière ou bac à fleurs.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE L’impatiente de Nouvelle-Guinée résiste au mildiou (maladie causée par un champignon aquatique), contrairement aux autres espèces d’impatientes. Grosses fleurs, plusieurs coloris, innombrables variétés, peu appréciée des ravageurs. Préfère un coin légèrement ombragé, mais certaines variétés supportent le soleil. Se plaît en platebande.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Les tagètes, une espèce considérée comme « ancienne », sont peu sujets aux maladies. Coloris dans des variantes de jaune, orangé ou brun ; fleurs de formes diverses, notamment de pompon. Résistant au froid du début et de fin de saison. Platebande et potager.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Les alocasias sont populaires en raison de leurs grandes feuilles aux motifs uniques.















Faites-le vous-mêmes !

Si la mode est au « prêt à planter », plusieurs annuelles demeurent faciles à obtenir par semis directement dans la platebande ou en jardinière. Évidemment, vous devrez assumer les quelques exigences de l’expérience, mais votre satisfaction en sera d’autant plus grande et la facture, dérisoire.

PHOTO ED JONES, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Feuillage délicat, fleurs de formes diverses aux multiples coloris : les cosmos sont aussi faciles à obtenir à partir de semis à la maison ou en pleine terre. Ils se plaisent surtout en platebande.

Vous pourrez procéder dès que la température du sol dépassera les 10 ou 15 oC. Autant vous le dire tout de suite, un peu de patience sera de rigueur. Parmi les espèces garantes de succès et en fleurs la plus grande partie de l’été, on trouve les cosmos, les œillets d’Inde, les tagètes, les calendules et, bien sûr, le tournesol. Chez les cosmos et les tagètes, par exemple, la germination exige autour d’une semaine et, selon les variétés, il faudra en outre compter de 8 à 12 semaines avant la floraison, dans des conditions optimales. Pour le tournesol, l’attente sera de 8 à 18 semaines, les hybrides de petite taille étant plus rapides.