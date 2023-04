Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente.

Sébastien Abrieu et Catherine Laforest auront vécu sept ans dans une magnifique propriété qu’ils ont restaurée au bord de la piste La Cowansville, dans la station de ski de Bromont. Une expérience de vie qui les a comblés et qui aura changé la destinée de leur fils Milan…

« Quand on est tombés amoureux de cette maison, Milan passait du primaire au secondaire, raconte Sébastien Abrieu. Un jour, mon garçon m’a dit : “Papa, cette maison, c’est la plus belle chose que vous ayez pu me donner dans la vie.” Car mon fils, maintenant, il fait du vélo de montagne, il fait du ski et c’est rendu un pro de golf ! Meilleur amateur de toute l’Estrie ! Il a pu vivre quelque chose d’incroyable grâce à cet endroit extraordinaire pour une famille. »

PHOTO EMIL MIHOV – OCTO-MEDIA, FOURNIE PAR LE COURTIER La maison est vraiment au cœur de la station de ski Bromont.

« Ici, on a accès à toutes les pistes de vélo de montagne et aux sentiers de randonnée, sans compter trois beaux golfs pas loin de chez nous, dit M. Abrieu. C’est un endroit fantastique pour les gens qui aiment la nature. »

Le couple a commencé par louer cette propriété, mais après un premier hiver à bénéficier de la proximité de la piste de ski, l’envie de l’acheter et de la rénover s’est imposée, raconte Sébastien Abrieu.

PHOTO EMIL MIHOV — OCTO-MEDIA, FOURNIE PAR LE COURTIER La maison vue de la piste de ski

PHOTO EMIL MIHOV — OCTO-MEDIA, FOURNIE PAR LE COURTIER Vue aérienne de la propriété

PHOTO JULIEN CADENA — STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR LE COURTIER La façade laisse entrer la lumière.

PHOTO JULIEN CADENA — STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR LE COURTIER Hall d’entrée éclairé par la lumière du jour

PHOTO JULIEN CADENA — STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR LE COURTIER Une salle de jeu a été aménagée près de l’entrée.

PHOTO JULIEN CADENA — STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR LE COURTIER La cuisine offre la vue sur la nature environnante.

PHOTO JULIEN CADENA — STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR LE COURTIER Un salon où se relaxer après une journée à l’extérieur

PHOTO JULIEN CADENA — STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR LE COURTIER La chambre à coucher principale

PHOTO JULIEN CADENA — STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR LE COURTIER La salle de bains principale

PHOTO JULIEN CADENA — STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR LE COURTIER Tout a été pensé pour les amateurs de sports de glisse avec ce vestiaire.

PHOTO JULIEN CADENA — STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR LE COURTIER Sous le couvert de neige se cache une piscine qui servira l’été venu. 1 /11





















Spectaculaire verrière

Située au 30, rue de Mercier, la demeure de 4000 pi2 avait été agrandie en 2012 avec une verrière de 1500 pi2 lui donnant un aspect original et une luminosité optimale.

Quand on est arrivés là, on a ouvert les anciens murs extérieurs et on a rentré des poutres d’acier. Quand tu es dans la maison, tu peux même voir des skieurs. C’est comme si on vivait dans la nature. Sébastien Abrieu, propriétaire

L’intérieur de la verrière est impressionnant, avec son look contemporain et chaleureux. S’y trouvent un grand vestibule, une salle de jeu avec son bar et son cellier, la cuisine et une salle à manger entourée de vitres. Le plancher du rez-de-chaussée (où se trouve la chambre à coucher principale) a été entièrement refait en béton poli et chauffé. « Pour refaire l’intérieur, j’ai travaillé avec l’architecte Caroline Bousquet, de Mont-Saint-Hilaire, dit Sébastien Abrieu. On y a mis beaucoup d’audace. »

PHOTO JULIEN CADENA — STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR LE COURTIER La salle à manger dans l’impressionnante verrière

Deux des chambres sont situées au rez-de-jardin, avec cuisinette, salon, salle de bains et entrée indépendante, constituant ainsi une sorte de condo d’invités, d’espace pour des locataires ou pour « de grands ados ! », lance Sébastien Abrieu.

Bâtie sur une formation rocheuse, la maison a connu des problèmes de fissures dans sa fondation, mais tout a été corrigé selon les règles de l’art, dit M. Abrieu. Les fissures ont été bouchées à l’époxy et fortifiées avec de l’acier, et le terrain a accueilli un nouveau drain. La verrière peut avoir des problèmes d’infiltration d’eau à cause des joints d’étanchéité qui sèchent au soleil. Sébastien Abrieu les a changés il y a 5 ans et recommande d’en faire l’entretien tous les 10 ans.

PHOTO JULIEN CADENA — STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR LE COURTIER Autre chambre à coucher, au rez-de-jardin

Malgré la proximité des skieurs, le site, visité par des chevreuils, est tranquille. De grands conifères plantés le long de La Cowansville atténuent la lumière des lampadaires qui éclairent la piste de ski le soir. « Nous avons un bon voisinage, dit M. Abrieu. Je laisse mes voisins passer sur notre terrain pour aller skier. »

L’appel d’autres projets

Vendue avec garantie légale, la propriété comprend une piscine creusée chauffée, un spa, un cabanon et un foyer extérieur pour les soirées autour du feu. Entrepreneur avec sa conjointe — ils ont lancé les concepts de restaurants La Grand-Mère Poule et Shack Attakk —, Sébastien Abrieu explique que la pandémie a été difficile financièrement. C’est la raison pour laquelle ils doivent vendre.

« Je suis un homme de projets et j’en ai un autre sur la montagne, dit-il. J’ai besoin de liquidités. On va aller habiter pas loin, dans ce qui était censé être notre chalet. Mais la maison avec la verrière, c’était un projet de vie. On s’est fait à l’idée de la quitter. Une maison comme celle-ci, située directement sur les pentes, c’est très rare qu’il y en ait à vendre de cette qualité. »