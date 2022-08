Les graminées poussent très rapidement et deviennent de beaux écrans naturels au look léger et luxuriant.

Locataire d’un appartement en rez-de-chaussée à Magog, Carol Audet a créé un aménagement paysager époustouflant dans sa cour arrière. Un investissement qui vaut de l’or pour profiter pleinement de sa retraite dans un coin de paradis.

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve Collaboration spéciale

« Quand je suis arrivé ici il y a huit ans, tout ce qu’il y avait sur mon terrain, c’était une grosse roche avec de la mauvaise herbe et un arbre », se souvient Carol Audet. Deux ans plus tard, il installe une remise pour avoir plus de rangement, puis il a l’idée de planter des graminées pour séparer sa cour des stationnements voisins.

Pour ce décorateur, pas question d’installer des clôtures ordinaires au look plutôt rigide pour créer l’intimité qu’il souhaitait. « Les graminées mesuraient six pouces quand je les ai achetées, et à maturité, elles font huit pieds de haut. Quand vient l’hiver je les attache, je coupe leurs têtes, ce qui donne un effet de gros palmier ; ça empêche la neige de passer et on ne voit pas les autos. »

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE La présence de petites roches accentue le style japonais, tandis que le feuillage vert tendre de la fougère couronnant la fontaine et les suspensions de bégonias rouges donnent un coup d’éclat à la terrasse.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Carol Audet n’aura qu’à changer les accessoires, comme les coussins, pour faire écho au tableau de Denis M. Leclerc représentant l’embouchure du lac Memphrémagog quand il voudra créer un look bord de l’eau.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le ton citron des chaises du coin bistro ensoleille la terrasse. La plupart des fleurs qu’a choisies Carol Audet sont d’ailleurs jaune vif.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE La structure de la pergola est en pruche et le sol, en bois traité. « J’ai posé tout ça avec un contracteur qui me devait du temps et mon copain Denis ; c’était vraiment agréable, se remémore Carol Audet. Aussi, j’ai choisi de mettre de toutes petites marches de cinq pouces entre les terrasses pour descendre en douceur. Quand ma mère de 93 ans vient ici, elle n’a pas d’effort à faire. »

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Des vitraux où alternent des motifs et du verre opaque isolent le locataire des voisins sans obstruer la lumière naturelle. Leurs couleurs varient en fonction de l’ensoleillement.

Carol Audet compose des bouquets bucoliques avec les fleurs de son jardin.











Une question d’harmonie

M. Audet était spécialisé dans les décors de Noël, et la fibre artistique est ancrée en lui depuis toujours. Il n’en est pas à son premier aménagement de jardin, et quand il a décidé de façonner celui-ci, c’était pour y rester longtemps. « J’ai choisi pour ma retraite d’avoir un appartement où je serais bien, en rez-de-chaussée, facile à vivre au cas où je ne pourrais plus voyager. Alors investir des sous pour que ce soit agréable, c’était important pour moi », affirme-t-il.

Il a commencé à planter des érables autour de la roche existante, puis il a façonné son espace tranquillement, en achetant quelques plantes, mais aussi en faisant des échanges avec des amis et sa mère, qui aime beaucoup l’horticulture.

Je savais que je ferais un aménagement avec des courbes, parce que le terrain s’y prêtait bien, mais aussi parce que c’est important pour moi qu’il n’y ait pas de pointes afin que ce soit fluide. J’ai suivi des cours de base en feng shui, alors je voulais que ce soit harmonieux. Carol Audet

Dès le début du projet, il avait une idée précise : faire un petit chemin pour sortir sur le côté et, à droite du patio, réaliser un jardin d’esprit asiatique très épuré avec des fougères japonaises, une pagode et une fontaine. « Je mets mon hamac devant, entre les deux poutres, pour me reposer près de la fontaine, c’est merveilleux. »

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Coquets, deux grands pots de fleurs symétriques marquent l’entrée de la remise, et des clématites habillent ses façades.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Les graminées poussent très rapidement et deviennent de beaux écrans naturels au look léger et luxuriant. 1 /2



Une pergola démontable

Il y a deux ans, M. Audet a décidé de réaliser une terrasse en bois et d’ajouter une pergola. « J’ai parlé de mon projet à mon propriétaire et je lui ai dit que je voulais investir des sous dans la mesure où il me gardait longtemps dans l’appartement. Il m’a proposé de me donner 2000 $ pour faire le patio et m’a dit : “Si tu veux autre chose, tu investis.” Ce que j’ai fait. » L’espace comprend un coin café avec une table bistro et un coin détente avec des chaises longues.

Le décorateur a complété son projet en ajoutant une pergola posée sur pieux, où s’organisent les repas. « Ça m’a coûté environ 5000 $ en plus de la déco et des fleurs, mais si je pars, je peux emporter ma remise et ma pergola, qui est posée sur pieux, à moins que le propriétaire ou le nouveau locataire ne veuillent les racheter. »

La quasi-totalité des végétaux sont des vivaces, que Carol a pris soin de planter en alternant les hauteurs et les couleurs pour animer le terrain.

« J’ai fait des modifications au fil des années. C’est important de prendre son temps et de déterminer ce que l’on aime. Il y a trois ans, j’ai acheté des pavés pour délimiter la rocaille et j’ai juste à couper quatre pouces en avant deux ou trois fois par an pour que la pelouse n’y rentre pas ; comme ça, c’est facile d’entretien. J’ai aussi installé un système d’arrosage automatique pour être tranquille quand je ne suis pas là. »

Carol Audet profite beaucoup de la floraison des hydrangées et des sedums à l’automne, parce qu’en été, il passe la plupart du temps sur son voilier. Il intègre quelques fleurs saisonnières et fait des boutures avec des annuelles. Le résultat est étonnant quand on constate la taille que les bégonias et les coléus ont atteinte dans ses pots et ses suspensions !

Pour profiter de sa cour à la noirceur et procurer une atmosphère féerique à son jardin, le décorateur a installé un système de lumière. « Ici, c’est un peu l’apogée de ce que j’ai rêvé de faire. J’ai réussi à avoir une place pour mon hamac, une fontaine qui s’allume, une petite remise, une pergola protégée des moustiques par des rideaux et ornée de vitraux qui jouent un rôle de paravent. C’est mon petit coin de paradis. »