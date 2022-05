À partir du 1er juillet 2023, toutes les piscines résidentielles, même celles installées avant novembre 2010, devront être hors d’atteinte des jeunes enfants. Bon nombre de propriétaires seront obligés de faire installer une clôture pour restreindre l’accès à leur piscine creusée ou semi-creusée.

Les modifications apportées au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, entrées en vigueur le 1er juillet 2021, accordent un sursis de deux ans pour se conformer aux exigences, qui s’appliquent dorénavant partout, peu importe la date d’installation des piscines.

Pour plusieurs, le casse-tête est réel, car l’aménagement paysager n’a pas été prévu en fonction de cette nouvelle réalité. Il faut tenir compte des portes donnant accès à la piscine, mais aussi des fenêtres pour écarter tout danger.

« Pour une nouvelle piscine, c’est facile, parce que les clôtures sont installées en même temps », indique Michel Dubé, propriétaire de l’entreprise Clôture des Patriotes, sur la Rive-Sud, spécialisée dans l’installation de clôtures et de garde-corps. « C’est problématique avec certaines piscines qui sont déjà là, qui ont été installées par exemple à 5 pi de la maison, ce qui n’est plus permis. On fait des propositions pour qu’il y ait le moins de risques possible, pour ne pas bloquer la maison ni la piscine, et être légal. La loi est parfois dure à appliquer. »

Attention aux délais

Les délais s’allongent, faisant craindre à certains propriétaires de ne pas être prêts à temps, constate-t-il. Beaucoup sont fâchés. Des architectes paysagistes volent au secours d’anciens clients, pour leur rendre service, et effectuent une consultation. Bon nombre ne prennent pas les appels d’inconnus qui désirent simplement savoir comment sécuriser leur cour.

« Si on remonte dans les années 1980 et 1990, les piscines étaient à peu près toutes en forme de lagon », souligne Michel Martel, fondateur de Martel Paysagiste, sur la Rive-Sud. « C’est un défi d’autant plus grand de clôturer une piscine d’avant 2010, dont l’aménagement est déjà fait. »

L’installation d’une clôture est toujours une question épineuse. « Chaque fois que je vais voir un client qui veut une piscine, le plus long, c’est de décider où mettre la clôture, dit-il. C’est fou ! Mon rôle, c’est de donner le plus de possibilités possible. »

La réglementation provinciale et les réglementations municipales, qui varient d’une ville à l’autre, visent un même but. « Il ne faut pas qu’un enfant puisse sortir d’une porte ou d’une fenêtre pour aller dans la piscine, résume l’architecte paysagiste. Un enfant n’aura généralement pas le goût de se jeter en bas du deuxième étage, mais il pourrait sortir de la fenêtre du salon. »

Les fenêtres donnant dans la cour ne doivent donc pas ouvrir plus de 4 po, ou 10 cm. Un limiteur d’ouverture peut alors être installé. S’il y a une fenêtre dans le sous-sol, il faut s’assurer qu’elle soit libérée, qu’un enfant ne puisse pas grimper sur un lit, par exemple, pour sortir. Michel Martel, fondateur de Martel Paysagiste

Lorsque le terrain est clôturé tout autour, un balcon bordé d’une clôture de 1,2 m (4 pi) devant la porte-fenêtre est considéré comme légal, s’il y a une porte à ressort qui ouvre vers les marches et la piscine, avec un loquet à l’extérieur. « Mais il faut encore une fois faire attention aux autres sorties de la maison, par une fenêtre », met en garde M. Martel.

« Ce peut être très complexe », renchérit l’architecte paysagiste Marie-Andrée Fortier, fondatrice d’Art & Jardins, à Saint-Marcel-de-Richelieu. « Il y a toutes sortes de règles à respecter et il faut vraiment penser à l’ensemble. »

Des solutions

Heureusement, il existe des solutions pour éviter de créer un enclos. « Il faut prendre le temps d’analyser chaque situation, souligne Marie-Andrée Fortier. Quand on fait un relevé de terrain, on prend en compte toutes les fenêtres, même celles du sous-sol, en dessous de la galerie. »

Elle donne en exemple un aménagement paysager qu’elle avait réalisé avec son équipe il y a quelques années autour d’une piscine existante, à Candiac, sur lequel elle s’est penchée de nouveau afin de respecter la nouvelle réglementation. Comme il y a peu d’espace autour de la piscine, elle a déterminé différentes façons de fermer l’accès à la piscine. Celles-ci incluent l’installation d’un garde-corps de verre avec une porte à fermeture automatique sur le balcon, l’ajout d’un limiteur d’ouverture aux fenêtres de la verrière et l’installation d’un treillis fait à la main et barré sous la verrière, afin que personne ne sorte par les fenêtres du sous-sol.

« La porte du jardin a aussi une barrure automatique, pour empêcher quiconque d’entrer, précise-t-elle. La sécurité des voisins est ainsi assurée. Puis, comme il y a trois fenêtres dans le sous-sol, un portail avec une barrure automatique, au bout de la verrière, en retrait, est ajouté. Il faut qu’il n’y ait de fuite de nulle part, que d’aucune façon quelqu’un accède à la piscine. »

Malgré les nombreuses contraintes, sécuriser les environs d’une piscine n’est pas toujours négatif, insiste-t-elle. « On peut créer un lieu qui est intéressant. »