Disposer de pousses de légumes, de verdures et de fines herbes fraîches toute l’année dans sa cuisine est le fantasme de tout cuistot. Ce luxe est désormais à la portée de tous grâce à des jardins d’intérieur qui nous offrent des formules clé en main pour cultiver à longueur d’année. Nous avons testé trois modèles conçus au Québec.

Nos jardinières d’intérieur en main, on imagine déjà les plats aromatisés d’herbes fraîches et les verdures croquantes qu’on pourra se mettre sous la dent. Mais il faudra tempérer nos attentes. Si l’intention est de s’approvisionner toute l’année durant en légumes et verdures de toutes sortes, le risque de déception est élevé. On obtiendra quelques feuilles de chou frisé ou de roquette à la fois, à moins d’y consacrer des jardinières complètes. Il va sans dire que la récolte est nettement insuffisante pour se préparer une salade pour quatre.

Mais les jardinières intelligentes sont loin d’être dénuées d’intérêt pour autant. Étant donné leur format réduit — parfait pour se glisser sur un comptoir de cuisine —, ces appareils permettent de cultiver et de récolter en petites quantités.

Là où elles performent, c’est dans la culture de pousses de légumes et de fines herbes. Elles s’avèrent notamment une belle solution pour les herbes difficiles à conserver lorsqu’elles sont achetées fraîches au marché, dont le basilic, et permettent d’avoir accès à des variétés introuvables en épicerie.

Des pousses de coriandre et de brocoli ? Une belle source de vitamines à intégrer à ses pâtes et à ses salades. Le tout, en beaucoup moins de temps qu’avec des méthodes traditionnelles de jardinage.

Les concepteurs ont eu le souci de nous faciliter la vie. Qu’on ait ou non la main verte, le résultat est assuré. Le procédé exige en effet un minimum d’interventions une fois lancé, si ce n’est de remplir le réservoir d’eau une fois par semaine, parfois moins, et d’intégrer des nutriments au besoin. Impossible de trop arroser puisque les végétaux s’irriguent d’eux-mêmes. Deux modèles sur trois sont par ailleurs dotés d’un éclairage intégré qui s’allume et s’éteint automatiquement. On peut ainsi placer sa jardinière n’importe où dans la maison. Il faudra dans tous les cas composer avec une lumière blanche soutenue qui n’est peut-être pas l’éclairage d’ambiance souhaité.

Avoir des plantes comestibles sous la main en tout temps est un luxe, disait-on. Avoir une jardinière d’intérieur aussi. Ces appareils ne sont pas donnés et on croise les doigts pour que les semences et terreaux, pour lesquels chaque entreprise a sa recette, soient encore disponibles dans quelques années. Les trois systèmes testés offrent peu de latitude pour utiliser les produits de notre choix.

À défaut d’avoir trouvé le jardin d’intérieur parfait, qui emprunterait des caractéristiques aux trois formules avec, en sus, une plus grande flexibilité quant aux choix de terreaux et de semences, on se réjouit d’avoir pu ajouter des saveurs et de la fraîcheur à nos plats, le temps de faire le pont entre deux saisons de jardinage. Mais on pourrait se surprendre à vouloir garder des fines herbes à portée de main en tout temps. Quelques pousses de tournesol ajoutées en touche finale agrémentent si bien l’assiette !

L’offre de semences se limite à deux variétés de basilic, mais devrait se bonifier à un moment donné de capucines et de tomates cerises. La formule permet de cultiver un maximum de deux variétés de végétaux à la fois, mais qu’on peut amener à maturité, contrairement aux autres appareils. Malheureusement, l’entreprise n’offre pas encore de substrat sans semences, ce qui nous permettrait d’y faire pousser les fleurs, fines herbes ou verdures de notre choix. On pourrait toutefois tenter sa chance avec son propre terreau.

Notre avis : Comme le réservoir est assez profond pour contenir 2 L d’eau, il est possible de prendre congé d’arrosage durant trois semaines, voire plus — l’application mobile est intéressante, mais accessoire. Pour l’éclairage, on est en revanche laissé à nous-même. Il faudra placer la plante sur le bord d’une fenêtre et bricoler un système d’éclairage horticole en hiver. Dommage que la jardinière manque d’« intelligence » sur ce plan.

Lorsque son niveau d’eau devient critique, cette jardinière intelligente, conçue à Lotbinière, nous avise par l’intermédiaire d’une application mobile (HerbiaEra) et d’un voyant lumineux intégré à l’appareil. Elle se présente avec un substrat déjà ensemencé dans lequel des nutriments adaptés à la plante sont aussi intégrés. Une fois le substrat et l’eau en place, il suffit de déposer un petit dôme sur l’appareil afin de créer un effet de serre, le temps que pointent les pousses. Chaque bloc de culture a une durée de vie de 5 à 8 mois, au bout desquels on pourra le composter et repartir à neuf avec un nouveau terreau.

Vegehome : la diversité au menu

La montréalaise Vegehome nous propose deux jardinières d’intérieur : le Jardin, équipé de neuf réservoirs à semences et l’Oasis, trois fois plus gros, dans laquelle poussent des fines herbes et des légumes exotiques en hydroponie. Une fois le réservoir d’eau rempli, on dépose de petites capsules remplies de substrat et de semences dans les ouvertures prévues à cette fin. Des capuchons créent l’effet de serre jusqu’à ce qu’émergent les pousses. Les appareils sont munis d’un système d’éclairage automatique et d’un voyant lumineux qui nous avise quand la réserve d’eau doit être alimentée. Des nutriments peuvent être intégrés dans l’eau toutes les deux semaines pour accélérer la croissance des végétaux. Une première récolte est déjà possible de deux à six semaines après le démarrage.

Notre avis : Sur le plan de la conception, Vegehome est le plus abouti des trois produits testés. Son offre de semences est large avec un choix de 27 fines herbes, verdures, choux, piment et tomates cerises. La sélection comprend des variétés moins connues comme les mini romaines pomegrenade et xalbadora.

La promesse d’y faire pousser de manière satisfaisante toutes ces variétés laisse toutefois perplexe. Les plants sont à l’étroit. Notre chou est trop maigrichon pour envisager de l’utiliser autrement que pour aromatiser une salade composée. On devra par ailleurs se résoudre à utiliser des capsules entourées de plastique à usage unique. L’option d’utiliser ses propres semences n’est pas offerte. L’entreprise travaille toutefois à élargir sa gamme de végétaux. Vegehome reste une bonne option pour obtenir une diversité de fines herbes. Elle pourrait aussi s’avérer utile pour démarrer les semis qui iront en terre au printemps.

124,99 $ pour le Jardin, 349,99 $ pour l’Oasis. Le prix pour deux capsules oscille entre 4,75 $ à 6 $ selon les variétés.