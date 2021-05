Cour et jardin

Au bain, les oiseaux

La baignoire pour oiseaux offre un spectacle réjouissant et inattendu tout au long de la belle saison. Une façon simple et rapide d’attirer nos amis à plumes pour mieux les observer. Merles, chardonnerets, cardinaux, geais bleus, quiscales et autres, vos invités seront comblés et vous serez charmé. Voici quelques conseils.