PHOTO FOURNIE PAR URBAN BARN

« De plus en plus, notre salon extérieur a les mêmes couleurs et la même esthétique que le salon à l’intérieur, constate Sébastien Faubert, directeur artistique et copropriétaire d’Urban Barn. Il y a quelques années, je faisais des collections avec des couleurs très vives. Mais les espaces sont maintenant très connectés. »