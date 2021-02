Zombie Seedz, des semences éclatées

« Le but est de s’amuser, de sortir des champs battus pour vendre mes semences et de jouer dans le visuel. » La propriétaire de la ferme Le Noyau, Teprine Baldo, a trouvé une façon plus qu’originale de vendre une partie de ses semences en créant la ligne Zombie Seedz il y a deux ans. Le message est encore plus à propos depuis bientôt un an.