Cinéma en plein air : le bonheur est dans le jardin

Acheter un billet de cinéma est un plaisir avec lequel on ne renouera probablement pas bientôt. Et bien malin qui saurait prédire quand les ciné-parcs reprendront du service. Faut-il mettre une croix sur les films sur grand écran pour autant ? Non. Cet été, on découvre le bonheur du cinéma dans le jardin.