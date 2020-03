Les piments forts sont plus populaires et de nouvelles variétés font leur apparition chaque année. Ainsi, le Red Amber serait plus savoureux que ses semblables tout en conservant sa puissance.

L’agriculture urbaine a le vent dans les voiles. Les centres de jardinage vous le diront : les plantes potagères sont plus populaires que jamais. Au moment où les pépiniéristes s’affairent à préparer leur saison, il est temps de planifier votre prochain potager. Pourquoi ne pas planter des nouveautés que vous aurez vous-même semées ? Voici quelques découvertes.

Pierre Gingras

Collaboration spéciale

Une aventure potagère

La recherche de nouvelles variétés potagères est une activité stimulante pour le jardinier. Mais encore faut-il découvrir les catalogues ou les sites internet qui offrent un bon choix. Le site de la All-America Selections (AAS), organisation nord-américaine à but non lucratif vouée à la promotion des plantes reproduites par semis, est un incontournable. Chaque année depuis 1934, ses juges créent un palmarès de nouvelles plantes aux qualités exceptionnelles. Bon nombre de ces nouveautés figurent dans plusieurs catalogues de semences. Pour 2020, AAS a primé sept tomates, un melon d’eau, un concombre, une courge et une variété de pois. Mais chaque entreprise a aussi sa propre liste de nouveautés qui, parfois, n’en sont pas. Par exemple, W.H. Perron nous présente comme nouveau le piment Chilly Chili à chair douce pourtant apparu sur le marché… en 2002, mais classé à l’époque comme plante décorative.

La tomate la plus populaire

PHOTO FOURNIE PAR ALL-AMERICA SELECTIONS La petite tomate Apple Yellow a une allure originale.

La tomate reste un des légumes les plus populaires dans le monde. Les juges d’AAS en ont d’ailleurs sélectionné 12 depuis deux ans. Parmi celles primées, on retrouve Apple Yellow, une tomate cerise charnue très productive, de couleur jaune et de la forme d’un petit poivron.

PHOTO FOURNIE PAR ALL-AMERICA SELECTIONS La nouvelle tomate Chef’s Choice Black

La Chef’s Choice Black, primée l’an dernier, offrirait une saveur supérieure à la plupart des autres variétés noirâtres. Plusieurs tomates de la série Chef’s Choice ont d’ailleurs reçu cet honneur ces dernières années.

Semence de pomme de terre

PHOTO FOURNIE PAR ALL-AMERICA SELECTIONS La Clancy, une patate à peau rose ou rouge

On fait habituellement pousser des pommes de terre en plantant des morceaux de tubercules qui présentent quelques germes. Primée par AAS l’an dernier, Clancy est une patate à peau rose ou rouge qui provient d’une semence. Faire un semis au début d’avril pour une transplantation au jardin fin mai. Au potager, elle se cultive comme une pomme de terre normale. Il faut donc buter régulièrement pour permettre aux tubercules de se développer. Bouillie ou en purée, sa chair blanche est savoureuse. Ses petites fleurs sont bleues. Offerte chez W.H. Perron. Plusieurs centres de jardin se proposent d’en vendre en plants.

Poivrons et piments

PHOTO FOURNIE PAR ALL-AMERICA SELECTIONS Le piment Mad Hatter, que nous avons testé l’an dernier, marie beauté et saveur.

Poivrons et piments figurent au deuxième rang des plantes les plus vendues en jardinerie. Les piments forts gagnent en popularité. Parmi les nouveautés récentes, notons le piment Red Amber de type Cayenne. Il produit de 10 à 15 fruits par été. Nous avons testé l’été passé le poivron de la lignée Lunch Box — petits, jaunes, rouges ou orangés, savoureux (offerts notamment par Johnny’s Selected Seeds) — et le piment Mad Hatter à la forme particulière, très beau, excellent, à peine piquant.

Un mini-concombre prometteur

PHOTO FOURNIE PAR ALL-AMERICA SELECTIONS Le mini-concombre sans pépin Green Light s’annonce prometteur.

Le mini-concombre sans pépin Green Light s’annonce prometteur si on se fie aux juges d’AAS. D’une taille d’environ 10 cm à la maturité, sa texture est croquante, sa saveur, douce et agréable. Il grimpe bien aux treillis et pourra convenir aux petits jardins. Chaque plant donne environ 40 fruits et n’a pas besoin de pollinisateurs pour produire.

Une étrange grimpante

PHOTO FOURNIE PAR LES JARDINS DE L’ÉCOUMÈNE Cyclanthère à feuilles digitées

Les Jardins de l’écoumène, à Saint-Damien, présentent comme nouveauté une grimpante comestible répondant au nom étrange de cyclanthère à feuilles digitées. Originaire des Andes péruviennes, cette plante peut atteindre 4 m. Ses fleurs sont parfumées et ses feuilles rappellent un peu celles du cannabis. Ses fruits d’une forme semblable à ceux de l’asclépiade, d’à peine 2 ou 3 cm de longueur, sont verts, mais leur chair est blanche, dense et d’une saveur s’apparentant au concombre. On peut les faire sauter à l’huile ou au beurre.

Carotte de toutes les couleurs

PHOTO FOURNIE PAR VESEY’S SEEDS La maison Vesey’s offre cette année la Red Sun, variété à la peau et à la chair rouges, savoureuse et croquante.

Blanches, verdâtres, jaunes, rouges, pourpres, les carottes de couleur ont la cote. Délicieuses, elles sont vendues à l’épicerie depuis quelques années. Bien connu, le sachet de semences Rainbow Mix porte bien son nom puisqu’il va produire des carottes de plusieurs couleurs distinctes, toutes dans des tons pâles, toutes meilleures les unes que les autres. Ce sont mes préférées. La maison Vesey’s nous offre cette année la Red Sun, variété à la peau et à la chair rouges, savoureuse et croquante, fait-on valoir. Dans un sol profond et léger, elle atteindra 15 cm de longueur. Prête à cueillir environ 110 jours après le semis dans des conditions idéales.

C’est le temps de planifier

Il faut attendre la première ou la deuxième semaine d’avril pour faire les semis des légumes qui devront être éventuellement transplantés. Mais les achats devraient se faire dès que possible en raison des délais de livraison, habituellement de deux à trois semaines. En procédant rapidement, on s’assure d’un choix plus vaste, les nouveautés étant produites en quantité limitée lors de leur mise en marché. Inutile non plus de semer trop tôt. Faute d’un bon éclairage, les plants risquent de s’étioler et résisteront mal à la transplantation. Par contre, on devrait attendre à la fin du mois de mai, sinon au début de juin pour transplanter tomates, poivrons, concombres, melons, aubergines, des plantes qui exigent beaucoup de chaleur pour un rendement optimal.

> Consultez le site de la All-America Selections (en anglais) : https://all-americaselections.org/

> Consultez le site de Johnny’s Selected Seeds (en anglais) : https://www.johnnyseeds.com/

> Consultez le site de W. H. Perron : https://www.whperron.com/fr/

> Consultez le site de Veseys (en anglais) : https://www.veseys.com/

> Consultez le site des Jardins de l’écoumène : https://www.ecoumene.com/