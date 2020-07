Rangement simple et efficace pour disposer des outils de jardin à petit prix

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Optimiser le rangement de son garage ou de son cabanon est la clé pour rendre l’espace convivial et pratique. Les sites internet des quincailleries comportent bien souvent des trucs et astuces pour y parvenir.

Chez Rona, on propose par exemple un système de support mural qui se construit facilement avec très peu de matériaux, soit des tuyaux de PVC du diamètre voulu et quelques madriers — on peut même en trouver à partir de palettes recyclées offertes gratuitement dans plusieurs cours à bois.

D’abord, on coupe quatre madriers de façon à pouvoir les fixer aux montants du mur désiré, puis on assemble ceux de la base pour former un L.

On taille ensuite les tuyaux en morceaux d’une quinzaine de centimètres avec une des extrémités coupée à 45°. Finalement, on les visse dans les madriers.

Attention toutefois de ne pas visser le madrier supérieur trop haut, il faut s’assurer d’avoir le dégagement nécessaire pour y installer nos outils.

> Regardez la vidéo sur le site de Rona