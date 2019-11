On trouvera sur place des conseils, un comptoir à rempotage, des accessoires et des pots.

Vous aimez les plantes, mais vous n’avez pas le pouce particulièrement vert ? Plantzy organise ce week-end une vente de plantes tropicales, cactus et succulentes que l’on promet systématiquement « faciles d’entretien ».

Violaine Ballivy

La Presse

Presque impossible à tuer, donc. Pour s’y retrouver facilement — surtout quand on ne connaît pas sur le bout de ses doigts les préférences de chaque variété —, elles seront classées par catégories faciles à suivre : plante qui demande du soleil indirect, qui pousse en hauteur, facile à propager, qui aime la vaporisation, etc.

On trouvera sur place des conseils, un comptoir à rempotage, des accessoires et des pots. Et si ça ne suffit pas, notez que la petite entreprise organise régulièrement des cours « pour les nuls ».

Consultez le site de Plantzy : https://www.plantzy.com