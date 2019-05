À votre tondeuse ! (Mais laquelle ?)

La tondeuse à rouleau est munie de lames hélicoïdales horizontales. On l'utilise généralement pour tailler les gazons de petite superficie. Écologique, légère et silencieuse, elle n'est pas conçue pour tailler les herbes hautes, il faut donc l'utiliser fréquemment pour de meilleurs résultats. Toutefois, les lames sont durables et n'ont besoin d'être affûtées qu'après quelques années seulement. Elle est aussi très facile à ranger.

• L'avis du spécialiste : « Comme la tondeuse manuelle, c'est très léger et simple d'entretien. Par contre, on est limité par la longueur de la rallonge électrique, qui peut toutefois être plus longue si son calibre est suffisant. Cependant, ça peut devenir problématique quand il y a plusieurs obstacles à contourner », explique Jonathan Desmarais, gérant, Major Mini Moteur, Trois-Rivières.

Continuellement alimentée à l'électricité, elle ne souffre d'aucun enjeu d'autonomie. Toutefois, pour des terrains plus grands, il faut s'assurer d'utiliser une rallonge électrique d'un diamètre suffisant pour bénéficier de la pleine puissance du moteur - généralement, un câble de calibre 14 AWG est recommandé pour une longueur de 100 pi et moins. Évidemment, il faut manoeuvrer le fil pendant la tonte, ce qui peut représenter un inconvénient. La tondeuse est toutefois légère, puissante, silencieuse, écologique, facile à ranger et ne requiert aucun entretien mis à part l'aiguisage de la lame. Elle peut aussi offrir les modes de fonctionnement en déchiquetage, ensachage et éjection latérale du gazon et des feuilles.

Comme les tondeuses électriques enfichables, les modèles à batterie ne requièrent ni huile, ni essence, ni entretien annuel du moteur. La présence des piles fait en sorte toutefois que ces tondeuses sont plus lourdes que leurs cousines à fil. Grâce aux récents progrès enregistrés dans le développement des piles lithium-ion, on trouve aujourd'hui des batteries qui produisent jusqu'à 60 V, assurant une puissance et une autonomie beaucoup plus importantes qu'il y a quelques années - les modèles les plus puissants peuvent maintenant être autotractés. Généralement, les piles tiennent 50 minutes et les temps de recharge varient de 12 à 24 heures. Il est donc recommandé d'acheter des piles supplémentaires si l'on veut s'assurer de faire le travail d'un seul coup.

• L'avis du spécialiste : « De nos jours, les piles au lithium-ion n'ont pas d'effet mémoire, elles peuvent subir jusqu'à 2000 cycles de recharge et elles livrent leur pleine puissance jusqu'à la fin. En conditions normales, on peut tondre près de 5000 pi2 de pelouse, ce qui convient à la majorité des gens. Il y a quatre ans, on vendait 80 % de tondeuses à essence ; aujourd'hui, c'est 70 % d'appareils à piles », estime Philippe Cloutier, propriétaire, Cloutier Pro Mini Moteur, Sainte-Thérèse.

• Superficie : jusqu'à 1000 m2

• Prix : de 150 $ à 1000 $, selon la puissance du moteur et la largeur de coupe

Tondeuse autonome