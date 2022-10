Faut-il écouter son cœur ou sa raison au moment de choisir LE frigo qui se trouvera au cœur de sa cuisine pour une bonne douzaine d’années ? Voici plusieurs conseils pour prendre une décision éclairée.

Danielle Bonneau La Presse

Évaluer ses besoins

PHOTO FOURNIE PAR ÉLECTROMÉNAGERS GE Un réfrigérateur de la gamme GE Monogram, de 36 po de largeur

PHOTO FOURNIE PAR KITCHENAID Le nombre de tiroirs varie selon les modèles, ainsi que la profondeur des tablettes dans les portes, pour répondre à différents besoins.

PHOTO BOSCH, FOURNIE PAR JC PERREAULT L’intérieur des appareils diffère, d’un modèle à l’autre. Voici un réfrigérateur de marque Bosch. 1 /3





S’il faut remplacer un électroménager sans modifier l’espace disponible, les possibilités sont plus limitées que lors d’une rénovation. Dans le premier cas, il faut mesurer la hauteur, la largeur et la profondeur de la zone dans laquelle s’insérera l’appareil. « C’est la base, indique Daniel Burgess, acheteur dans la division des électroménagers chez JC Perreault. On se questionne ensuite sur ses habitudes. Est-ce qu’on congèle beaucoup de nourriture ou on possède un second congélateur ? Est-ce qu’on va chez Costco et on fait l’épicerie toutes les deux semaines ou on achète des aliments frais tous les deux ou trois jours ? Cela aura un impact sur la sorte de rangement qui répond le mieux à nos besoins. Certaines portes ont des tablettes profondes pour mettre de gros contenants de jus. Mais ce n’est pas pratique pour tout le monde. »

« On demande souvent aux gens ce qu’ils aimaient de leur ancien frigo et ce qu’ils aimeraient corriger, fait remarquer Jean-François Rolland, directeur du magasin Corbeil Électroménagers à Saint-Hubert. Plusieurs disent que leur ancien réfrigérateur faisait du bruit. De nos jours, les compresseurs sont de meilleure qualité et cela fait une énorme différence. La plupart des appareils sont silencieux, mais il faut se renseigner. »

Combien de portes ?

PHOTO FOURNIE PAR KITCHENAID Les modèles avec deux portes françaises dans le haut, dans l’espace frigo, et un congélateur dans le bas sont particulièrement populaires. Les électroménagers ci-dessus sont de marque KitchenAid.

PHOTO FOURNIE PAR ÉLECTROMÉNAGERS GE Ce modèle noir mat, avec deux portes françaises dans le haut, dans l’espace frigo, et un congélateur dans le bas fait partie de la gamme GE Café. 1 /2



Les congélateurs situés au bas des appareils ont gagné en popularité depuis 20 ans, constate Jean-François Rolland, de Corbeil Électroménagers. « Les deux portes françaises dans le haut, dans l’espace frigo, se sont imposées dans le marché, précise-t-il. Elles exigent moins d’espace dans la cuisine. »

Il existe des modèles avec deux portes en haut (pour le frigo) et deux tiroirs (réfrigérateur et congélateur) en bas. Mais ils sont moins prisés que les modèles avec deux portes et un seul tiroir, parce qu’ils coûtent plus cher, note Thierry Lopez, directeur marketing et affaires corporatives, au Québec, chez Best Buy Canada. « Les tailles les plus recherchées vont de 30 à 36 po de largeur, précise-t-il. Les nouvelles constructions donnent la possibilité d’avoir 36 po de largeur. En ce qui a trait à la profondeur, les appareils sont de plus en plus minces. Il y a moins de perte d’espace à l’intérieur. »

Profondeur à l’européenne

PHOTO FOURNIE PAR BOSCH CANADA Cet appareil de marque Bosch, doté d’un tiroir pour ranger des bouteilles à la bonne température, est de la même profondeur que les armoires et le plan de travail (24 po). Il a 36 po de largeur.

PHOTO FOURNIE PAR ÉLECTROMÉNAGERS GE Celui-ci, aux lignes épurées de la gamme Monogram, de 30 po de largeur et 24 po de profondeur, s’intègre parfaitement dans la cuisine. Il est doté d’une porte de verre transparent. 1 /2



« Au Québec, on vend beaucoup d’appareils de la même profondeur que les armoires de cuisine, qui est de 24 po, indique Daniel Burgess, acheteur chez JC Perreault. Seule la porte dépasse. Plusieurs personnes ont une tendance à l’esthétique européenne et aiment ce style. Les appareils auront par contre une capacité moindre. »

Il cite en exemple un frigo de 66 ou 67 po de haut et 30 po de large, qui irait dans un condo. Un modèle de 24 po de profondeur aura un volume d’environ 16 pi⁠3 ou 17 pi⁠3, tandis qu’un modèle plus profond aura un volume de 19, 20 ou 21 pi⁠3.

Les modèles de la profondeur des armoires ont par ailleurs tendance à coûter plus cher que les modèles plus profonds, parce que les fournisseurs sont souvent européens et importent leurs produits en petite quantité, fait-il remarquer.

Dans les magasins Corbeil Électroménagers, les modèles ayant une profondeur de comptoir sont aussi très demandés, constate M. Rolland. « Les clients compensent le volume moindre en choisissant un modèle plus large, de 36 po de largeur par exemple, surtout s’ils font une rénovation. »

Apparence et technologie

PHOTO LG, FOURNIE PAR JC PERREAULT Certains réfrigérateurs de marque LG sont dotés d’une « porte dans la porte » afin d’avoir rapidement accès aux produits souvent utilisés sans ouvrir la grande porte au complet.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Les frigos intelligents de marque Samsung munis d’un écran sont connectés à l’internet. Ils sont très pratiques entre autres pour trouver des recettes.

PHOTO FOURNIE PAR ÉLECTROMÉNAGERS GE Électroménagers GE propose toujours son modèle incorporant un système d’infusion de la société Keurig, dans sa gamme GE Café.

PHOTO FOURNIE PAR SAMSUNG ELECTRONICS Pour permettre aux consommateurs de personnaliser leur réfrigérateur, Samsung Electronics a récemment lancé la gamme de produits Bespoke, offrant des panneaux de diverses couleurs. 1 /4







L’inox, qui domine toujours, est plus facile d’entretien qu’auparavant, indique Jean-François Rolland. « L’inox noir est encore recherché, mais les gens choisissent beaucoup l’acier inoxydable. »

Au-delà de l’inox, qui représente également le plus grand pourcentage des ventes chez JC Perreault, les frigos se distinguent par leur nombre de portes, la couleur et la forme de leurs poignées, fait remarquer Daniel Burgess.

Thierry Lopez, de Best Buy, remarque une tendance à vouloir des appareils qui sortent de l’ordinaire. « Les gens aiment ça avoir des nouveautés qui paraissent bien et répondent à leurs besoins. Prenez le frigo de LG avec une porte dans la porte. Vous tapez deux fois sur la vitre, la lumière s’allume pour voir ce qu’il y a à l’intérieur et vous prenez ce que vous utilisez le plus souvent, que ce soit du lait, du jus ou de la bière, sans ouvrir tout le frigo. C’est une économie d’énergie et c’est pratique.

« Les frigos de Samsung qui ont un écran rehaussent aussi la cuisine, poursuit-il. Ils sont populaires parce qu’ils sont plus accessibles qu’avant, avec un prix commençant à 2629 $. La technologie parle aux consommateurs, qui utilisent leur téléphone et en comprennent tous les avantages. Ils se voient utiliser l’appareil, qui va centraliser les communications. Ce n’est plus vu comme un gadget. »

« Il y a des gens qui recherchent carrément cette technologie-là, note M. Rolland, de Corbeil Électroménagers. Le consommateur a changé. Certains veulent vraiment ce type de frigo avec un écran intégré, qui permet entre autres de regarder des vidéos YouTube. »

Les fabricants se creusent les méninges pour se distinguer, peut-on constater. Désirant permettre aux clients de personnaliser leur appareil, Samsung Electronics a récemment lancé la gamme de produits Bespoke, offrant des panneaux de diverses couleurs.

Électroménagers GE propose toujours, par ailleurs, son modèle incorporant un système d’infusion de la société Keurig, dans sa gamme GE Café. Plusieurs fabricants, de plus, dissimulent les distributeurs d’eau filtrée et de glace à l’intérieur de certains de leurs modèles, pour une allure plus épurée.

Des aliments plus frais plus longtemps

PHOTO FISHER & PAYKEL, FOURNIE PAR JC PERREAULT Certains réfrigérateurs de Fisher & Paykel sont divisés en zones distinctes, qui permettent de régler la température à laquelle sont conservés différents types d’aliments.

PHOTO FOURNIE PAR BOSCH CANADA Des réfrigérateurs de marque Bosch comportent un double compresseur et un double évaporateur pour préserver le plus longtemps possible la fraîcheur des aliments et limiter le transfert d’odeurs. 1 /2



De nouvelles technologies permettent aux aliments de durer plus longtemps, souligne Charles-Loïc Danand, chef de la Direction stratégique et marketing pour le Groupe Amiel, qui comprend notamment Corbeil Électroménagers et Les spécialistes de l’électroménager.

« La multinationale Blomberg intègre par exemple une lumière bleue dans certains appareils, dit-il. La lumière est toujours allumée et empêche les fruits et les légumes de se détériorer rapidement. »

Des frigos de divers fabricants sont par ailleurs équipés d’un système de filtration, qui va capter l’éthylène, un gaz émis par les fruits et les légumes qui cause leur vieillissement, renchérit Jean-François Rolland.

« Quand on dépense un peu plus d’argent, des options existent pour aller plus loin dans la conservation des aliments, indique Daniel Burgess, de JC Perreault. Bosch, par exemple, a un système qui absorbe l’éthylène et garde la nourriture à une température contrôlée. Des appareils de Fisher & Paykel ont quant à eux des zones séparées, pour mieux conserver divers types d’aliments à des températures différentes. »

Diverses possibilités sont à considérer, pour éviter le gaspillage.