Les mélangeurs à main, les hachoirs, les batteurs à main et les mélangeurs individuels sans fil se taillent une place de plus en plus importante dans la cuisine. Se chargeant aussi facilement que des téléphones mobiles, ils suscitent de l’intérêt malgré leur prix plus élevé que les modèles dotés d’un fil électrique.

« C’est un marché en croissance », constate Thierry Lopez, directeur du marketing et des affaires corporatives, au Québec, chez Best Buy Canada. « Cela se comprend, parce que c’est bien plus pratique de ne pas avoir de fils en plein milieu de la farine, des œufs et de tout ce qu’on a déjà sur le plan de travail. Il y a aussi un gain d’espace, surtout qu’on a de plus en plus de petits appareils dans la cuisine, qui rythment notre nouveau style de vie, où nous voulons cuisiner santé… mais efficacement et rapidement ! »

Selon lui, la technologie s’améliore. « Les piles ont maintenant une durée d’utilisation assez longue pour cuisiner avec une intensité et une performance aussi bonnes qu’avec un appareil que l’on doit brancher. Les appareils sans fil ont une autonomie d’une vingtaine de minutes. Cela prend deux heures pour les recharger complètement, mais si on oublie, en 10 ou 15 minutes, on peut avoir 10 minutes d’autonomie. C’est suffisant pour hacher des oignons ou faire de la crème chantilly. »

Demandés, malgré le prix

Pour l’instant, deux entreprises tirent particulièrement bien leur épingle du jeu : KitchenAid et Cuisinart. Ces dernières proposent notamment des appareils comme les batteurs à main, mélangeurs à immersion (qui peuvent venir avec des fouets et des hachoirs) et mélangeurs compacts (pour smoothies et autres boissons frappées), faciles à transporter.

« Les produits sans fil qui sont d’utilisation de courte durée et qui ne restent pas sur le comptoir, comme les mélangeurs à main et les batteurs à main, sont très populaires, note Rémi Badra, acheteur en chef chez Arès Cuisine. Dans le cas d’un robot culinaire que l’on met sur le comptoir, cela ne dérange pas qu’il soit branché. Mais c’est différent pour les petits appareils tenus en main.

Il y a une augmentation de la demande pour les produits sans fil parce que les gens veulent pouvoir travailler n’importe où dans leur cuisine. Plusieurs ont des îlots, mais c’est plus compliqué si aucune prise n’a été prévue. Rémi Badra, acheteur en chef chez Arès Cuisine

« Malgré le coût plus élevé, qui peut aller d’une fois et demie jusqu’au double du prix pour un article similaire de la même entreprise, j’ai été surpris de voir la progression des ventes, cette année. »

« Les bouilloires sans fil, posées sur une base, donnent une idée de la flexibilité que peuvent offrir les petits appareils électriques sans fil », souligne Gino Andreoli, directeur, produits et planification, chez Linen Chest. « C’est la grosse majorité de ce qui se vend maintenant au niveau des bouilloires, dit-il. C’est très facile à prendre et à transporter pour emplir notre tasse d’eau bouillante. »

Progression normale

Les tire-bouchons électriques sans fil de Peugeot, qui épousent tous les goulots et tous les bouchons, sont aussi fort pratiques, fait-il remarquer. « Les gens considèrent les accessoires de cuisine comme des outils, dit-il. Or, il y a des outils sans fil et rechargeables depuis longtemps. C’est naturel qu’il y ait du développement du côté de la cuisine. »

Comme c’est le cas avec tous les produits électroniques et électriques, qui coûtent plus cher au départ, les prix sont de plus en plus abordables, souligne Thierry Lopez, de Best Buy Canada. « Les appareils sont de plus en plus performants, et les prix vont devenir plus raisonnables », prédit-il.