Bien que trois années se soient écoulées depuis la publication de sa précédente édition, Bosquet n’était pas tombé dans l’oubli chez ses admirateurs. Un sixième numéro, consacré à la mémoire, vient de paraître. D’une grande esthétique, le magazine horticole propose une déambulation toujours aussi inusitée et poétique dans l’univers des plantes.

Valérie Simard La Presse

Tout en couleurs, dans le format d’un livre avec reliure allemande, cette publication est « sans doute la plus ambitieuse et unique de toutes les éditions de Bosquet avec 35 collaborateurs et 188 pages », précisent ses directrices Édith Morin et Sarah Lacombe, respectivement designer graphique et horticultrice.

Auteurs, artistes visuels et horticulteurs ont contribué à l’élaboration de ce numéro qui explore la mémoire botanique, les souvenirs et la nostalgie. On y retrouve notamment les dessins au pastel de l’artiste Amanda Craig, une introduction au tataki-zomé, technique japonaise ancienne d’impression de fleurs sur tissus, un traité sur l’intelligence des plantes, des reportages photos, des poèmes et des récits.

Publié à compte d’auteur depuis sept ans au gré du vent, Bosquet est offert à Montréal (Le port de tête, Centre canadien d’architecture, Atelier 10, Livart et café Dans l’espace), à la librairie Point de suspension de Saguenay, à l’Espace L’Abri de Morin-Heights et en ligne, au coût de 22 $.