Cuisinière nec plus ultra

À quoi ressemble une cuisinière de luxe à la fine pointe de la technologie, qui peut répondre aux moindres exigences de fins connaisseurs aspirant à cuisiner comme des chefs ? Elle comporte quatre brûleurs à gaz, une plaque à induction et un appareil de cuisson sous vide. Le plus petit de ses deux fourneaux fonctionne à vapeur et à convection.

« C'est du jamais vu, avoir les trois éléments dans un seul appareil, a-t-il indiqué. On n'a plus besoin de choisir entre la cuisson à induction ou à gaz. Il y a les deux. L'induction offre plusieurs avantages. Ici, il y a la fonction flexible. On peut placer la casserole un peu partout. »

« Le but était de repousser les limites de la cuisine à domicile », a expliqué Pierre Renaud, responsable de la mise en marché de la nouvelle collection, qui comprend aussi entre autres des réfrigérateurs et des celliers technologiquement avancés.

Les professionnels privilégient la cuisson au gaz, a-t-il fait remarquer. « Quand on veut y aller à fond, il n'y a pas de problème, a-t-il précisé. C'est plus compliqué quand on veut faire cuire à feu doux. Une chose que j'adore avec cette cuisinière, c'est la capacité de maintenir des températures très basses. Je pourrais faire fondre du chocolat dans une assiette de carton. »

Une première

Mais la meilleure fonction, en tant que cuisinier, demeure l'appareil de cuisson sous vide intégré dans la cuisinière, a-t-il précisé. « Il y a même un couvercle, qui évite de perdre de la chaleur. »

Avec ce mode de cuisson, les aliments assaisonnés, scellés dans un sac de plastique avant d'être immergés dans l'eau, cuisent lentement à une température constante.

« On ne perd rien de la saveur et des vitamines, a expliqué le chef en apprêtant du flétan. Les aliments restent juteux. Dans ce cas-ci, on garde plus l'essence du poisson que si on le faisait cuire dans la poêle. Il n'est pas sec. »

La cuisinière biénergie de 48 po est la première à intégrer un appareil de cuisson sous vide. Son prix de détail suggéré : 22 000 $.