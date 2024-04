L’indépendantiste catalan Carles Puigdemont s’installe dans le sud de la France

(Barcelone) L’indépendantiste catalan Carles Puigdemont, exilé en Belgique depuis plus de six ans pour fuir la justice espagnole, s’est installé dans le sud de la France, ont indiqué des sources au sein de son parti, Juntos per Catalunya (JxCat).