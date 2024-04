PHOTO MURTADHA AL-SUDANI, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le président américain Joe Biden reçoit le premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani à la Maison-Blanche lundi, dans le sillage de l’attaque sans précédent de l’Iran contre Israël qui provoque une flambée des tensions au Moyen-Orient.

Agence France-Presse

Le déplacement de M. Soudani à Washington, le premier depuis son entrée en fonction en octobre 2022, devait à l’origine porter sur la présence des troupes américaines en Irak dans le cadre d’une coalition antidjihadiste, ainsi qu’à discuter d’une série d’accords bilatéraux.

Mais la réunion sera désormais dominée par la situation tendue dans la région, après que l’Iran, voisin de l’Irak, a lancé samedi une attaque massive de missiles et de drones contre Israël.

Les forces américaines basées près de la ville d’Erbil, dans le nord de l’Irak, ont participé à la défense antiaérienne d’Israël, en utilisant une batterie de missiles Patriot pour abattre un missile balistique iranien.

« Je pense que tout ce que nous voyons aujourd’hui souligne l’importance, la valeur que nous attachons à la relation entre les États-Unis et l’Irak », a relevé lundi matin le secrétaire d’État américain Antony Blinken à l’entame d’une réunion avec ses homologues irakiens, parlant d’un virage « à 360 degrés » de cette relation.

Avant son départ samedi pour les États-Unis, le premier ministre irakien avait lui souligné que « cette visite intervient dans un contexte délicat et sensible, que ce soit au niveau des relations bilatérales ou de la situation dans la région », en référence à la guerre dans la bande de Gaza opposant Israël au Hamas palestinien et ses répercussions.

Après la mi-octobre, en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, des groupes armés pro-Iran ont mené des dizaines d’attaques contre les troupes américaines déployées avec la coalition internationale emmenée par Washington pour lutter contre le groupe État islamique (EI).

En représailles, Washington a mené plusieurs frappes contre ces factions. Oeuvrant à la désescalade, Bagdad et Washington ont lancé des pourparlers fin janvier via une « Commission militaire suprême » conjointe pour discuter de l’avenir de la coalition.

Le dossier sera discuté avec M. Biden et l’objectif est de « parvenir à un calendrier de fin de mission de la coalition internationale et une transition vers des relations bilatérales entre l’Irak et les pays membres », a rappelé M. Soudani samedi.

Quelque 2500 soldats américains sont actuellement stationnés en Irak et 900 environ en Syrie, dans le cadre de cette coalition antidjihadiste.

La visite du premier ministre irakien, pays aux immenses richesses pétrolières, est également l’occasion de discuter énergie, « investissements d’entreprises américaines en Irak », mais aussi « du secteur privé et des réformes bancaires sur lesquelles nous travaillons », selon un haut responsable du département d’État américain.