Une tempête printanière menace la Nouvelle-Angleterre

(Manchester) Une importante tempête printanière devrait laisser tomber plus de 30 centimètres de neige dans certaines parties de la Nouvelle-Angleterre mercredi, tandis que de fortes pluies devraient détremper la côte Est et que les travaux de nettoyage se poursuivent dans plusieurs États ravagés par des tornades et d’autres phénomènes météorologiques violents responsables d’au moins un décès.